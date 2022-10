Les conservateurs ont peut-être fait le mauvais choix le mois dernier. C’est du moins ce que va vouloir démontrer Rishi Sunak, ancien ministre des Finances de Boris Johnson, qui vient d’officialiser sa candidature à la succession de Liz Truss… Qui l’avait battu début septembre. Dans une campagne éclair pour remplacer l’ancienne cheffe de la diplomatie, les candidats ont jusqu’à lundi pour déposer 100 parrainages. Rishi Sunak les avait déjà vendredi soir.

Mais l’ex-chancelier de l’Echiquier d’origine indienne a attendu ce dimanche matin pour officialiser sa candidature. « Le Royaume-Uni est un grand pays, mais nous sommes confrontés à une profonde crise économique », a écrit sur Twitter cet ancien banquier de 42 ans. « C’est pourquoi je me présente pour être le leader du Parti conservateur et votre prochain Premier ministre. Je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays », a-t-il poursuivi.

Rencontre Sunak-Johnson

Après une semaine politique chargée en rebondissements, trois possibles candidats ont émergé depuis jeudi : Rishi Sunak, Penny Mordaunt, qui a annoncé sa candidature vendredi et aussi l’ex-Premier ministre Boris Johnson, qui a démissionné en juillet. Selon le site Guido Fawkes, qui suit de près les soubresauts de la campagne, Rishi Sunak avait dimanche, après l’annonce de sa candidature, 139 parrainages, devant Boris Johnson (75) et Penny Mordaunt (27).

Rishi Sunak et Boris Johnson se sont rencontrés samedi soir pour, selon plusieurs médias, évoquer la possibilité d’une candidature commune. Ces deux hommes sont à couteaux tirés depuis juillet, quand la démission de Rishi Sunak, suivie d’une soixantaine d’autres, avait entraîné le départ du Premier ministre Boris Johnson. Cette rencontre ne leur a visiblement pas permis de s’entendre sur un ticket commun. Boris Johnson va « clairement » se présenter, a affirmé dimanche sur la BBC un de ses proches, l’actuel secrétaire d’Etat chargé des Affaires économiques Jacob Rees-Mogg.

Rishi Sunak encore dans la peau de l’outsider

Selon un sondage du Sunday Telegraph, Boris Johnson aurait toutes ses chances si les électeurs du parti devaient départager deux candidats : un peu plus de la moitié d’entre eux pensent qu’il serait le meilleur Premier ministre, selon ce sondage, alors que seulement 28 % penchent pour Rishi Sunak. Et près de 60 % de ces électeurs conservateurs estiment que le départ de Boris Johnson au début de l’été était une erreur.









Le prochain Premier ministre gouvernera un pays plongé dans une grave crise du coût de la vie, avec une inflation dépassant les 10 %. Il devra calmer les marchés, dans la tempête depuis les annonces budgétaires du gouvernement Truss fin septembre. Il devra également tenter d’unir un parti divisé depuis des années, notamment sur la question du Brexit, à deux ans des élections législatives.