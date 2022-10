A quoi pense Joe Biden en se rasant ? Le président américain, qui aura 80 ans le 20 novembre, a affirmé vendredi qu’il avait « l’intention » de se présenter pour un nouveau mandat en 2024, mais qu’il n’en avait pas encore pris la décision formelle.

Interrogé à ce sujet sur la chaîne MSNBC, le démocrate a dit que s’il ne se décidait pas dans l’immédiat, c’est parce qu’aussitôt l’annonce faite, « toute une série de règles s’enclenchent » et « je devrais me comporter en candidat ». « Je n’ai pas encore formellement pris la décision, mais c’est mon intention. Mon intention (est) de me présenter de nouveau et nous avons le temps de prendre cette décision », a-t-il déclaré.

Le soutien de Jill Biden

A la question de savoir si son épouse, Jill Biden, était favorable à ce qu’il se lance de nouveau dans la course, il a sous-entendu qu’elle l’était. « Ma femme pense que nous sommes en train de faire quelque chose de très important et que je ne devrais pas m’en détourner », a-t-il affirmé après avoir marqué une pause.

Joe Biden avait déjà fait part de son « intention » de se représenter en septembre, tout en restant évasif. Plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis, il aurait 82 ans au début d’un éventuel second mandat, et 86 ans à la fin. Son âge alimente d’ailleurs régulièrement les spéculations sur la réalité d’une nouvelle candidature.