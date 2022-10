Une main tendue malgré les réticences. L’Union européenne, pas faite pour s’entendre au départ avec l’eurosceptique Giorgia Meloni, s’est dite prête à « collaborer » avec le gouvernement de la leader du parti post-fasciste Fratelli d’Italia. « Félicitations à Giorgia Meloni pour sa nomination comme Première ministre, la première femme à obtenir ce poste », a tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. « Je compte sur une coopération constructive avec le nouveau gouvernement, face aux défis que nous devons relever ensemble ».

Même son de cloche de la part du président du Conseil européen Charles Michel et de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola. Ces réactions en chœur des trois principales institutions européennes contrastaient cependant avec le silence assourdissant des grandes capitales européennes comme Berlin, Paris et Madrid. Le très conservateur Premier ministre hongrois Viktor Orban, bête noire de Bruxelles, a été l’un des seuls dirigeants européens à féliciter Giorgia Meloni, saluant « un grand jour pour la droite européenne ».









L’extrême droite européenne était aussi à la fête : « Partout en Europe, les patriotes arrivent au pouvoir et avec eux, cette Europe des nations que nous appelons de nos vœux », s’est réjouie en France Marine Le Pen. « Voici l’équipe gouvernementale qui, avec fierté et sens des responsabilités, servira l’Italie. Maintenant, au travail », a lancé Giorgia Meloni dans un tweet accompagné de la photo officielle du gouvernement après avoir « juré de respecter la Constitution et les lois ». La Romaine de 45 ans, qui a remporté une victoire historique aux législatives du 25 septembre, a réussi à « dédiaboliser » son parti post-fasciste Fratelli d’Italia pour accéder au pouvoir exactement un siècle après Mussolini, dont elle fut une admiratrice.