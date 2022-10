Il n’est pas convoqué chez le proviseur mais devant le Congrès. La commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole a cité vendredi l’ancien président républicain Donald Trump à comparaître « le ou autour du 14 novembre » juste après les élections de mi-mandat.

Dans un courrier rendu public, elle l’a par ailleurs assigné à produire avant le 4 novembre, soit quatre jours avant le scrutin, toute une série de documents, dont un compte-rendu de toutes ses communications le 6 janvier 2021.

« Nous admettons qu’assigner un ancien président est une action importante et historique et nous ne la prenons pas avec légèreté », écrivent les élus démocrates Bennie Thompson et républicain Liz Cheney, qui chapeautent cette commission. Le panel, composé de sept élus démocrates et deux républicains, avait voté à l’unanimité le 13 octobre pour convoquer l’ancien président.

Bras de fer judiciaire en vue

Publiquement, Donald Trump a assuré qu’il n’écartait pas de venir témoigner, à condition de pouvoir le faire en direct et devant les caméras. Il avait toutefois tenu le même refrain lors de ses deux procès en impeachment sans jamais venir devant le Congrès. La plupart des experts juridiques estiment que ses avocats lui déconseilleront cet exercice à risque d’un témoignage sous serment.

Il ne s’agirait pas d’une première, plusieurs anciens présidents ayant témoigné devant le Congrès après leur départ de la Maison Blanche, ajoutent-ils, en reprochant à Donald Trump d’avoir « personnellement orchestré et supervisé » une campagne pour changer le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

Hasard ou non du calendrier, Steve Bannon, un ancien conseiller de Donald Trump, a été condamné vendredi à quatre mois de prison pour avoir refusé de se plier à des assignations de la commission. Si Donald Trump refusait, la commission pourrait recommander des charges pour entrave. Mais il semble peu probablable que le combat judiciaire se termine avant que le nouveau Congrès prenne ses fonctions en janvier. Et si les républicains redeviennent majoritaires, ils pourront dissoudre la commission, libérant Donald Trump des ses obligations.