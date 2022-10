Les séparatistes prorusses ont déclaré vendredi être en train de faire une « forteresse » de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, dont la Russie évacue les habitants face à l’avancée des forces de Kiev. Le responsable adjoint en charge de l’occupation russe à Kherson, Kirill Stremoussov, a ainsi fait savoir sur Telegram que « la ville de Kherson, comme une forteresse, prépare sa défense ».

Dans cette zone, les forces russes « ont miné le barrage et les unités de la centrale hydroélectrique de Kakhovka », une des plus grandes infrastructures du genre en Ukraine, a dénoncé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « La Russie prépare consciemment le terrain pour une catastrophe de grande ampleur », car « si le barrage explose, plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveront dans la zone d’inondation rapide ».

Moscou sous pression

« Cela pourrait détruire l’approvisionnement en eau d’une grande partie du sud de l’Ukraine », et affecter le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire - déjà en péril, car cible récurrente de bombardements - de Zaporojie, la plus grande d’Europe, qui puise son eau dans ce lac artificiel de 18 millions de mètres cubes, a ajouté Volodymyr Zelensky.





Après avoir beaucoup reculé dans le nord-est de l’Ukraine ces dernières semaines, les forces de Moscou sont également sous pression dans le sud autour de Kherson, première ville d’importance tombée dans leurs mains en mars, peu après le début de leur offensive.