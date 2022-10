Si vous êtes en manque de suspense depuis le Ballon d'or de Benzema et la révélation de qui est Sauron dans Les Anneaux de pouvoir (c’était quand même évident depuis cinq épisodes), penchez-vous vers l’Italie. Le président de la République Sergio Mattarella entamera ce jeudi ses consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement après la victoire de la droite aux législatives du 25 septembre.

Mais comme pour Karim ou Sauron, le suspense n’est pas très grand : les consultations devraient mener à la nomination de Giorgia Meloni, leader du parti post-fasciste Fratelli d’Italia (FdI) au poste de cheffe du gouvernement. La revue d’effectif s’achèvera vendredi en milieu de journée, a annoncé mercredi soir un communiqué de la présidence de la République.

Coalition des droites en réu

Sergio Mattarella commencera, comme de coutume, avec le président du Sénat, jeudi matin, et poursuivra avec celui de la Chambre des députés. Suivront les petits partis et la journée s’achèvera avec les représentants du principal parti d’opposition, le Parti démocrate (PD, centre-gauche).









Vendredi matin, le chef d’Etat recevra une seule délégation, nombreuse, qui comprendra tous les membres de la coalition des droites qui a remporté les législatives, dont ceux de FdI, de la Ligue anti-migrants de Matteo Salvini et de Forza Italia (FI, droite) de Silvio Berlusconi.

Selon la presse italienne, Sergio Mattarella attendra le retour vendredi après-midi du chef du gouvernement sortant Mario Draghi du sommet européen de Prague pour demander officiellement, plus tard dans la journée, à Giorgia Meloni de former le nouveau gouvernement. Si toutes les questions entre les principaux alliés - FdI, Ligue et FI - sont réglées d’ici à vendredi soir, le nouveau gouvernement pourrait voir le jour dès le week-end prochain avec la prestation de serment devant Sergio Mattarella.