Guerre en Ukraine EN DIRECT : L’Ukraine contrainte de restreindre sa consommation d’énergie…

06h44 : Zelensky met en garde contre des enrôlements de force

Le président Zelensky a mis en garde les habitants des régions annexées par la Russie (Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporojie) contre une campagne d’enrôlement de force par l’armée russe. « Essayez de quitter le territoire occupé. Et si vous ne pouvez pas le faire et que vous vous retrouvez dans des unités militaires russes, essayez à la première occasion de déposer les armes et d’aller vers les positions ukrainiennes ».