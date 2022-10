L’exercice est prévu jusqu’au 30 octobre et aurait été planifié avant l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Ce lundi, l’Otan a entamé son opération « Steadfast Noon », un exercice militaire annuel « de routine » censé tester son dispositif de dissuasion nucléaire en Europe. Un exercice militaire qui représente « une activité d’entraînement régulière et récurrente et n’est pas lié à des événements mondiaux actuels ».

Cette manœuvre annuelle mobilise jusqu’à 60 avions, dont des bombardiers américains à long rayon d’action B-52, dans une vaste zone aérienne au-dessus de la Belgique, du Royaume-Uni et de la mer du Nord. Quatorze des 30 pays membres de l’Alliance y participent mais pas la France, dont la politique de dissuasion nucléaire est indépendante de l’Otan.

« Le meilleur moyen de prévenir une escalade »

Le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, a insisté pour maintenir l’exercice malgré les tensions avec la Russie. « Ce serait un très mauvais signal si nous annulions soudainement un exercice de routine prévu de longue date en raison de la guerre en Ukraine », a-t-il expliqué la semaine dernière. « Nous devons comprendre que le comportement ferme et prévisible de l’Otan, notre force militaire, est le meilleur moyen de prévenir une escalade », a-t-il ajouté.









L’Otan assure n’avoir constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de la Russie malgré le durcissement de la rhétorique du Kremlin. « Mais nous restons vigilants », a souligné Jens Stoltenberg.