Le ministère des Affaires étrangères a communiqué ce dimanche à la suite de l’incendie qui a fait quatre morts et 61 blessés dans la prison iranienne d’Evine. Une prison où est notamment incarcérée l’universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah.

« La France a suivi et continue de suivre avec la plus grande attention cette situation, en lien avec les familles de nos détenus » et « rappelle une nouvelle fois aux autorités iraniennes qu’elles sont responsables de la sécurité et de la santé de nos compatriotes détenus en Iran », souligne la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

#Iran | La 🇫🇷 suit avec grande attention la situation à la prison d'Evin, en lien avec les familles de nos détenus arbitraires. Les autorités iraniennes sont responsables de la sécurité de nos compatriotes. La 🇨🇵 réitère sa demande de libération immédiate.https://t.co/utODcS6c8e — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) October 16, 2022



Cinq Français incarcérés en Iran

Paris « réitère ses demandes de libération immédiate de ses ressortissants » et « rappelle également l’Iran à ses responsabilités à l’égard de l’ensemble des prisonniers d’Evine, y compris ceux qui y sont incarcérés pour motifs politiques ». Cinq Français sont retenus à l’heure actuelle en Iran, a annoncé mardi la ministre Catherine Colonna sur France Inter alors que jusqu’à présent, seuls quatre étaient officiellement reconnus par Paris.

En plus de la chercheuse Fariba Adelkhah (condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale), Benjamin Brière (condamné à huit ans et huit mois d’emprisonnement pour espionnage), Cécile Kohler et Jacques Paris, un « Français qui était de passage » à Téhéran a été récemment arrêté selon le ministère.