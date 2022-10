Xi Jinping ne compte pas lâcher le morceau. Lors d’un discours au congrès du Parti communiste à Pékin, le président chinois a assuré dimanche que la Chine chercherait à réunifier Taïwan pacifiquement, mais sans jamais renoncer « à l’usage de la force » si besoin.

« Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique (de Taïwan), mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires », a-t-il déclaré. Pékin considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire et réaffirme régulièrement son intention de réunifier l’île.

« La résolution de la question de Taïwan est l’affaire du peuple chinois lui-même et (elle) doit être résolue par le peuple chinois seul. La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée », a-t-il ajouté, condamnant tout « séparatisme et ingérence » étrangère dans cette affaire.









En route vers un troisième mandat

Xi Jinping a aussi réclamé « l’unité » autour de sa direction et vanté l’ascension de la Chine comme puissance mondiale lors de sa prise de parole. « L’union fait la force, et la victoire requiert l’unité », a lancé le dirigeant de 69 ans qui a mené ces dernières années une redoutable campagne anti-corruption, destinée selon ses critiques à faire le ménage chez ses rivaux.

Au pouvoir depuis 2012, le président devrait sauf coup de théâtre obtenir un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti, et donc du pays. Ce nouveau sacre, attendu le 23 octobre au lendemain de la clôture du congrès, fera de lui le dirigeant chinois le plus puissant depuis le fondateur du régime, Mao (1949-1976).