Le bilan s'alourdit en Turquie. Le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu a indiqué ce samedi que 40 personnes avaient perdu la vie suite au coup de grisou qui s'est produit dans une mine de charbon. « 58 mineurs ont pu se sauver par eux-mêmes », a-t-il précisé.

« Nous estimons que 15 de nos mineurs sont (coincés) en bas et nous essayons de les secourir » avait déclaré le ministre quelques heures plus tôt, à la suite de l’explosion survenue vendredi à 18h15 locales dans le nord-ouest de la Turquie et qui a fait 28 morts, selon le dernier bilan officiel.





Erdogan se rendra sur place

Le président Recep Tayyip Erdogan est attendu sur le site dans la journée. « Notre vœu est que les pertes en vies humaines ne soient pas plus élevées et que nos mineurs puissent être sauvés », a-t-il souhaité dans un tweet publié vendredi soir.

L’Afad, l’organisme public turc de gestion des catastrophes, avait initialement fait savoir sur Twitter qu’un transformateur défectueux était à l’origine de l’explosion, avant de se rétracter et d’expliquer que du méthane s’était enflammé pour des « raisons inconnues ».