À droite toute. Les trois partis de la droite suédoise se sont mis d’accord pour former un gouvernement, avec l’appui inédit de l’extrême droite. « Les Modérés (conservateurs), les Chrétiens-Démocrates et les Libéraux vont former un gouvernement et coopérer avec les Démocrates de Suède au Parlement », a annoncé vendredi le chef des Modérés Ulf Kristersson, pressenti pour le poste de Premier ministre, qui sera attribué lundi.

Après huit ans de gouvernement social-démocrate, la droite revient ainsi aux commandes au terme d’un rapprochement sans précédent avec les Démocrates de Suède (SD), grands vainqueurs des élections du 11 septembre avec un score record de 20,5 % des voix.









S’il n’entre pas au gouvernement - une option rejetée par les autres partis de droite -, le parti mené par Jimmie Åkesson est la principale force parlementaire de la nouvelle majorité, avec 73 sièges. En ajoutant les Modérés (68), les Chrétiens-démocrates (19) et les Libéraux (16), la « constellation » des droites compte une majorité absolue étriquée de 176 sièges, contre 173 pour l’opposition menée par la Première ministre sortante Magdalena Andersson.

Moins de réfugiés, plus de réacteurs nucléaires

Le nouveau gouvernement a dévoilé une feuille de route prévoyant notamment des mesures pour lutter contre la criminalité et résorber l’immigration. Le quota d’accueil des réfugiés passera de 6.400 l’année dernière à 900 par an pendant les quatre années de mandat, et il sera désormais possible « d’expulser les étrangers pour mauvaise conduite ».

Les Libéraux ont concédé à l’extrême droite la mise en place de zones de fouilles dans certains quartiers sensibles, des peines plus lourdes pour les récidivistes et la possibilité de témoigner anonymement en justice. Un plan pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires a aussi été dévoilé.