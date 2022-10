Le conflit ukraino-russe s’étend à tous les domaines. Si les combats font rage sur le champ de bataille, il s’intensifie aussi sur le terrain de la communication. Clips vidéo, réseaux sociaux, conférences de presse… Tous les médias sont bons pour faire pencher l’opinion publique de son côté.

Les fausses informations se multiplient, parfois (souvent) planifiées et diffusées par les belligérants eux-mêmes, quitte à le faire de façon grossière… Depuis quelques jours, des internautes accusent Kiev d’organiser des tournages professionnels mettant en scène des figurants pour faire croire à des scènes de panique en Ukraine.

Pour appuyer leurs propos, ils partagent une vidéo montrant très clairement une scène digne d’un plateau de cinéma. Caméras, metteur en scène, équipe technique et des dizaines d’acteurs n’attendant que le fatidique « action » pour se mettre à courir et à hurler pour singer une panique qui serait due à des attaques des troupes russes.

La preuve d’une manipulation médiatique orchestrée par Volodymyr Zelensky et son état-major ? Non, et 20 Minutes vous explique pourquoi.

FAKE OFF

Les accusations portées grâce à cette vidéo ne sont pas nouvelles dans le conflit en Ukraine. En la recherchant sur différents réseaux sociaux (principalement Twitter et Telegram), on la retrouve liée à l’état-major de Kiev depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. Ce qui est nouveau, c’est l’engouement qu’elle suscite depuis quelques jours. Certains internautes avancent même que l’acteur et réalisateur Sean Penn, connu pour son engagement politique, serait aux manettes avec toute son équipe.

L'acteur et réalisateur américain Sean Penn sera sans doute ravi d'apprendre qu'il participe à la propagande ukrainienne. - Capture d'écran

De premiers éléments font douter du lieu de tournage de la vidéo. Sur les premières images, on peut distinguer assez clairement la présence d’un drapeau du Royaume-Uni, l’Union Jack, en haut à gauche. De la même manière, les membres de l’équipe de tournage s’adressent aux figurants en anglais.

Le tournage d’un film de science-fiction en Angleterre

Ainsi, pour en avoir le cœur net, nous avons procédé à une recherche inversée des images sur Google. Après avoir écarté toutes les rumeurs propagées autour de cette vidéo sur Internet, nous avons pu retracer son origine.

Victoria Square à Birmingham (Royaume-Uni) où l'on reconnaît les lieux et l'Union Jack flottant près du Birmingham Museum and Art Gallery - Captures d'écran

La vidéo se trouve sur le site YouTube, elle est intitulée « Invasion Planet Earth BTS run for your life Birmingham ». Un film titré « Invasion Planet Earth », réalisé par Simon Cox, est bien sorti en 2019. Plusieurs médias britanniques confirment que le film a été, en grande partie, tournée dans la ville de Birmingham au Royaume-Uni.

Une donnée vérifiable assez aisément en faisant un petit tour à Birmingham… via Google street view. En recherchant les plus grands bâtiments de la ville, comme celui que l’on peut voir sur la gauche dans la vidéo, on peut reconnaître assez vite le Birmingham Museum and Art Gallery. On reconnaît également la place Victoria Square où a été tournée la scène partagée sur les réseaux sociaux. On y voit notamment les lampadaires formés de quatre ampoules de forme ronde et les colonnes du musée.

On retrouve dans la bande-annonce du film Invasion Planet Earth plusieurs éléments similaires comme certains figurants. - Captures d'écran

Pour ôter tous les doutes, il est également possible de visionner la bande-annonce du film. Par chance, la scène de panique y figure. Dans une scène d’attaques des habitants par des aliens, on retrouve le musée en arrière-plan et plusieurs des figurants visibles sur la vidéo comme ce « coureur » à bonnet blanc et pull noir sur tee-shirt blanc par exemple.

Ce type d’infox sont légion sur les réseaux sociaux, aussi dans le doute, une analyse rapide des images et une recherche inversée (via Google images) permet souvent de remettre en cause les propos et contextes qui y sont associés.