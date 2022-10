Le bras de fer final est engagé. Jeudi, à la toute fin de ce qui doit être sa dernière audition publique, le comité d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 a voté pour citer Donald Trump à comparaître. Les neuf élus – sept démocrates et deux républicains – ont voté à l’unanimité pour cette option nucléaire, qui devrait donner lieu à une bataille juridique sans précédent, à moins d’un mois des midterms (élections de la mi-mandat).

🔴Le comité parlementaire sur le 6 janvier vote 9-0 pour assigner Donald Trump à comparaître/témoigner. Il va refuser et il va y avoir une énorme bataille juridique, à voir ce que fera le DOJ (s'il l'inculpe pour entrave comme Bannon). pic.twitter.com/atbpdlW4mR — Philippe Berry (@ptiberry) October 13, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Donald Trump « est la personne au centre de l’histoire de ce qui s’est passé le 6 janvier. Nous voulons donc l’entendre », a insisté le chef de ce panel, Bennie Thompson. Juste avant, son adjointe et bête noire de l’ex-président, Liz Cheney, venait d’indiquer que le comité disposait d’assez d’éléments pour recommander des charges criminelles contre plusieurs personnes. Mais, a-t-elle expliqué, une trentaine de proches de Donald Trump ont refusé de répondre à leurs questions. Le comité utilise donc son pouvoir de « subpoena » pour forcer la main de l’ex-président.

Il est peu probable que Donald Trump accepte, et un refus devrait être arbitré par les tribunaux. L’an dernier, le département de la Justice avait inculpé Steve Bannon, pour « entrave » à l’enquête sur les violences du Capitole. Un jury l’a reconnu coupable lors d’un procès express cet été, et l’ancien conseiller de Donald Trump devrait connaître sa peine le 21 octobre. Il risque entre deux mois et deux ans de prison, et jusqu’à 200.000 dollars d’amende.