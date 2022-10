La désinformation a fait sa fortune… et pourrait causer sa perte. Le complotiste américain d’extrême droite Alex Jones a été condamné mercredi à payer près d’un milliard de dollars de dommages et intérêts à huit familles de victimes de la fusillade à l’école primaire Sandy Hook, dont il a longtemps nié la réalité. Jones a aussitôt annoncé qu’il ferait appel. Mais face à de multiples poursuites, lui et son empire InfoWars pourraient se retrouver en grandes difficultés.

« Acteurs de crise »

Alex Jones avait notamment affirmé que les proches des élèves tués dans l’école Sandy Hook, dans le Connecticut, en 2012, étaient des « acteurs de crise ». Un jury de cet Etat a décidé qu’il devait leur verser, ainsi qu’à un agent du FBI, 965 millions de dollars de compensations pour diffamation et préjudice moral.

Ces familles avaient lancé des poursuites contre Alex Jones en expliquant être harcelées par des fans du complotiste, croyant dur comme fer que le massacre n’avait jamais eu lieu et que les proches éplorés jouaient un rôle. En 2012, un jeune homme armé d’un fusil semi-automatique avait tué 20 enfants et six adultes à Sandy Hook.

Appel aux dons

Alex Jones a suivi le verdict en direct sur son site Infowars, criant « yeah » et « woooh » en serrant le poing à chaque annonce de dommages pendant que plusieurs proches de victimes pleuraient. « Encore plus, encore plus », a-t-il lancé, avant d’assurer qu’il n’avait « même pas deux millions en cash ». Il a promis de faire traîner la procédure « pendant des années en appel » et appelé ses supporteurs à acheter des vitamines qu’il vend sur sa boutique ou à effectuer des donations pour financer son combat.

Le propriétaire du site Infowars avait récemment été condamné à verser près de 50 millions de dollars au Texas à un couple dont le fils de six ans avait été fauché à Sandy Hook. Le complotiste avait finalement admis publiquement la réalité de la tuerie. Mais il avait refusé de coopérer avec les tribunaux, si bien que des magistrats, dans les deux Etats, l’avaient condamné par défaut. Ils avaient laissé le soin à des jurés de fixer la peine.