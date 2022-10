Les images sont insoutenables. Depuis plusieurs jours, de nombreux comptes sur Twitter publient une vidéo montrant une personne jetée du haut d’une butte de terre dans ce qui ressemble à un charnier. En partie dénudé, le visage masqué, les mains et les chevilles liées, le corps, qui semble inerte, rejoint plusieurs autres cadavres dans le fond d’un trou.

Les internautes qui partagent ces images sont unanimes, elles ont été diffusées par un ex-commandant du régiment d’Azov, ce bataillon paramilitaire ukrainien d’extrême-droite, très engagé dans la guerre contre les troupes russes.

Les internautes accusent le soldat ukrainien des massacres publiés. - Capture d'écran Twitter

« Voilà ce que font les nazis ukrainiens aux populations russophones ! » « Zhorin reproduit les massacres de ses idoles sous le signe d’une “vengeance” »… Les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. Zhorin, c’est Maksym Zhorin, ancien commandant du régiment d’Azov, toujours très actif dans le conflit. Selon les internautes, le soldat aurait posté cette vidéo en guise d’avertissement aux populations russophones, pour leur montrer ce qui les attend si les soldats ukrainiens leur tombent dessus.

D’autres ajoutent même que Zhorin propose une récompense à tous ceux qui extermineront des civils russophones.

Pourtant, rien n’indique que ces exactions aient été le fait de soldats ukrainiens, ni qu’il s’agit d’une menace de Maksym Zhorin… 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Cette vidéo est apparue le 9 octobre sur différents réseaux sociaux mais elle a majoritairement été reprise à la suite de sa publication par Maksym Zhorin sur son groupe Telegram qui compte près de 75.000 abonnés, le même jour.

Capture d'écran de la chaîne Telegram de Maksym Zhorin - Capture d'écran

S’il partage bien la vidéo, l’ex-commandant d’Azov ne tient pas les propos qui lui sont attribués par ses détracteurs. En traduisant le commentaire de la vidéo, on peut lire : « Kupyansk, région de Kharkiv, est toujours occupé. Un civil. Il y aura une récompense ! La vidéo a été prise à partir du téléphone de l’occupant. »

Le soldat ukrainien accuse les Russes

On comprend alors que la séquence n’aurait été pas filmée par lui ou un de ses soldats, mais récupérée dans le téléphone d’un soldat russe. Le crime serait donc russe.

De la même manière, si la traduction automatique de Telegram parle de récompense, le mot ukrainien peut aussi être traduit par « comptes ». Ainsi, la traduction la plus probable dans ce contexte serait que les coupables auront « des comptes à rendre ».

Accusé d’avoir lui-même filmé la scène, le soldat ukrainien s’en est défendu sur sa chaîne Telegram, postant un autre extrait probablement filmé quelques secondes avant la première scène puisqu’on y voit la personne à moitié nue vivante et marchant, escortée par deux soldats.

Ni les éléments de la vidéos, ni ses metadonnées ne permettent de statuer

Selon Maksym Zhorin, les soldats en question portent des uniformes russes. Une chose difficile à vérifier au regard de la qualité de la vidéo et des similitudes entre les uniformes des deux camps, russes et ukrainiens. Mais un détail interpelle et pourrait donner raison au militaire : L’un des soldats porte ce qui ressemble à un bandana rouge autour de la jambe, l’un des symboles de reconnaissance des soldats russes.

En zoomant sur la vidéo, on voit un bandana rouge sur la cuisse d'un des soldats - Capture d'écran

Si les éléments avancés par Zhorin ne prouvent pas forcément que les Russes sont à l’origine d’un massacre, il pourrait s’agir d’une mise en scène, ils n’accusent pas davantage les Ukrainiens.

Et contrairement aux dires de différents internautes, l’origine de la vidéo est, pour le moment, incertaine. Si les métadonnées de la vidéo indiquent qu’elle aurait été prise seulement deux minutes avant d’être postée sur la chaîne Telegram de Maksym Zhorin, ce qui prouve, selon plusieurs Twittos, qu’elle a été prise par lui-même, des experts informatiques consultés par 20 Minutes modèrent cette affirmation.

Un exemple de la guerre de communication

Les métadonnées peuvent être modifiées par un utilisateur, ou même « nettoyées » par le service sur lequel elles sont postées, comme c’est le cas sur Youtube ou Facebook.

Nous avons donc télécharger ces vidéos pour consulter ces metadonnées, mais celles-ci indiquent la date du 10 octobre, soit… le lendemain du jour où elles ont été postées. On ne peut donc pas s’y fier. D’autant que des captures d’écran de cette vidéo, postées sur d’autres chaînes Telegram et qui remonteraient au 8 octobre.

C’est l’exemple même d’un cas qui, pour le moment, peut donner cours à de nombreux interprétations, et donc à la désinformation, et sur lequel il vaut mieux être prudent avant de le partager.