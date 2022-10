L’armée de Kiev se rapproche des portes de Kherson. C’est dans cette région, dont Moscou revendique l’annexion, que Kiev progresse le plus depuis quelques jours, malgré des bombardements intensifs depuis lundi dans tout le pays. Cinq nouvelles localités ont ainsi été reconquises, a indiqué ce mercredi la présidence ukrainienne, ce qui constituerait le dernier revers en date pour l’armée russe, qui recule dans cette zone comme dans le Nord-Est et l’Est depuis début septembre.

« Les forces armées de l’Ukraine ont libéré cinq localités de plus dans le district de Beryslav de la région de Kherson : Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamianka, Tryfonivka, Chervoné », clame Kiev. « L’ennemi continue de bombarder les positions de nos unités pour dissuader la contre-offensive tout au long de la ligne de contact », note toutefois l’armée ukrainienne.

« Quand on organise son départ, on ne laisse pas ses armes ou ses slips »

Le gain territorial de ce dernier rapport est faible, mais donne le moral aux troupes. D’autant plus lorsqu’ils font fuir les Russes et peuvent récupérer leurs ressources. « Les Russes disent qu’ils ont organisé leur retrait. Mais quand on organise son départ, on ne laisse pas ses armes, ses slips ou ses oreillers », se moque « Doc », un secouriste. Parfois, le butin est un peu plus précieux : à côté d’un camion en flammes, voici une douzaine de roquettes Ouragan, dont les 280 kg d’explosifs font des ravages, et qui manquent à l’armée ukrainienne.









Elles serviront à pilonner la ligne de défense russe, renforcée sur la partie orientale du Dniepr. Après s’être heurtée à une forte résistance, l’armée ukrainienne a réalisé début octobre des gains non négligeables dans la région, notamment sur la rive droite du Dniepr, au sud de la ville industrielle de Kryvyï Rih. Dans la région, Kiev a notamment visé des ponts à de multiples reprises afin de perturber l’approvisionnement logistique des forces russes. L’objectif est d’atteindre Kherson avant l’hiver.