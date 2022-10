Le procès-fleuve d’Aung San Suu Kyi continue. L’ex cheffe du gouvernement birman, renversée par le coup d’Etat militaire de février 2021, a été condamnée mercredi à six ans de prison supplémentaires pour corruption. Elle a été reconnue coupable d’avoir accepté 550.000 dollars de pots-de-vin d’un homme d’affaires local, Maung Weik, qui avait avoué les faits dans une vidéo diffusée sur une chaîne d’Etat, l’an dernier. Maung Weik expliquait avoir donné cette somme sur plusieurs années à des responsables de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d’Aung San Suu Kyi, dans l’espoir de faire prospérer ses affaires.

Arrêtée au moment du putsch, qui a mis fin à une décennie de transition démocratique en Birmanie, la dirigeante déchue a été placée à l’isolement dans une prison de Naypyidaw fin juin, d’où son procès dénoncé par la communauté internationale, démarré il y a plus d’un an, se poursuit à huis clos. Elle avait déjà été condamnée à 23 années d’emprisonnement pour différents motifs, dont la fraude électorale et la corruption, et en passera trois de plus derrière les barreaux, sa condamnation consistant en « deux peines de prison de trois ans » qui ont été confondues.









La prix Nobel de la paix 1991, âgée de 77 ans, risque en tout plus de 120 ans de prison. De nombreuses voix dénoncent un acharnement judiciaire qui serait fondé sur des motifs politiques, avec pour but d’écarter définitivement la fille du héros de l’indépendance, grande gagnante des élections de 2015 et de 2020. La junte se défend de ces accusations et promet même d’ouvrir des négociations avec Aung San Suu Kyi une fois son procès terminé.