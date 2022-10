« Nous nous méfions ». Par ces mots, Jair Bolsonaro a une nouvelle fois remis en question la légitimité du système électoral brésilien, mardi, à l’approche du second tour de l’élection du 30 octobre, où il affrontera l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Le président du Brésil a donc demandé aux électeurs de « rester dans la zone » de la circonscription où ils votent, « jusqu’à ce que le résultat soit déterminé ». « Le résultat sera celui que nous espérons tous, car l’autre camp (la gauche) n’arrive à rassembler personne », a-t-il également déclaré lors d’un rassemblement devant ses partisans à Pelotas, dans l’Etat méridional du Rio Grande do Sul.

De précédentes accusations sans preuves

Au premier tour, le président sortant d’extrême droite a obtenu 43,2 % des voix, derrière Lula, qui avec 48,4 % des voix est le favori pour le second tour des élections présidentielles. « Comment ce type (Lula) peut-il avoir autant de voix si le peuple n’est pas de son côté », a commenté mardi Jair Bolsonaro. Déjà durant la campagne, il a à plusieurs reprises évoqué, sans preuves, la possibilité d’une « fraude » via les urnes électroniques, menaçant de ne pas reconnaître les résultats s’il perdait l’élection. Le président a toutefois modéré son discours dans la dernière ligne droite avant le premier tour du 2 octobre.

Des organisations et des experts internationaux ont joué un rôle d’observateurs lors de ces élections, qui ont également renouvelé le Sénat et la Chambre des députés. Une mission de l’Organisation des Etats américains (OEA) a indiqué que le vote « s’est déroulé normalement et en bon ordre », selon le Tribunal supérieur électoral (TSE) du Brésil.