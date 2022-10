Il est considéré par les enquêteurs comme le principal suspect du meurtre de Maddie, cette fillette britannique disparue il y a quinze ans au Portugal. Christian B., un Allemand de 45 ans actuellement en détention, a été inculpé pour cinq autres viols et actes de pédophilie présumés, commis entre 2000 et 2017 au Portugal, a annoncé le parquet de Braunschweig (Allemagne). Ces accusations renforcent son son profil de délinquant sexuel multirécidiviste. Le parquet allemand n’a toutefois pas encore procédé à sa mise en accusation pour le meurtre de Madeleine McCann, dite Maddie, disparue le 3 mai 2007 peu avant son quatrième anniversaire à Praia da Luz, une station balnéaire du sud du Portugal, où elle était en vacances avec ses parents et des amis.

Trois viols et deux agressions

Les nouveaux faits portent sur le viol d’une femme âgée entre 70 et 80 ans, commis entre 2000 et 2006 et qu’il avait filmé. La victime, agressée dans sa résidence secondaire, avait également été fouettée. Le quadragénaire allemand est aussi poursuivi pour avoir attaché une adolescente allemande de 14 ans nue à un poteau, avant de la fouetter et de lui imposer un rapport oral. Là aussi, la scène a été filmée La troisième inculpation concerne le viol le 16 juin 2004 à Praia da Rocha d’une Irlandaise de 20 ans chez qui il était parvenu à s’introduire par le balcon.

Les deux dernières inculpations concernent des agressions sexuelles contre une fillette allemande de 10 ans, sur une plage du district de Faro le 7 avril 2007, et, le 11 juin 2017, à Bartolomeu de Messines, contre une Portugaise de 11 ans. L’acte de mise en accusation, qui fait au total une centaine de pages, a été « précédé de plusieurs années d’enquêtes très intensives et coûteuses dans plusieurs pays européens », explique le parquet de Braunschweig, saisi des enquêtes car le suspect vivait dans cette ville avant d’aller habiter au Portugal.

« Mes collègues travaillent plutôt sur ces autres cas afin de pouvoir clore ce chantier dans un avenir proche. Quand ce sera terminé, nous nous occuperons exclusivement de Maddie », avait dit en avril Hans Christian Wolters, le porte-parole du parquet de Braunschweig, à propos des investigations en cours.

L’enquête sur Maddie se poursuit

L’accusé a déjà été condamné, entre autres, pour des agressions sexuelles sur des enfants, rappelle le parquet, précisant qu’il purge actuellement une peine de sept ans de prison pour un viol également commis au Portugal, en 2005.

L’enquête sur la disparition de Madeleine McCann « se poursuit », a assuré mardi le parquet de Braunschweig. « Compte tenu de l’enquête en cours, il n’est pas possible, à ce stade, de fournir de plus amples informations sur les résultats », a-t-il fait valoir.

La disparition de l’enfant a donné lieu à une campagne internationale exceptionnelle pour essayer de la retrouver. Les photos de Maddie, avec ses cheveux châtain clair au carré et ses grands yeux clairs, ont fait le tour du monde.

Après 14 mois d’investigations controversées, marquées notamment par la mise en examen des parents, par la suite disculpés, la police portugaise avait classé l’affaire en 2008, avant de rouvrir le dossier cinq ans plus tard.

Il a fallu attendre juin 2020 pour que tout s’accélère soudainement, quand le parquet de Braunschweig a annoncé avoir acquis la certitude que la fillette était morte et que ses soupçons portaient sur l’actuel suspect, alors détenu dans le cadre d’une autre affaire.