L’info du jour

La « contre-offensive » aérienne de la Russie, démarrée lundi, s’est poursuivie ce mardi, dans une ampleur moindre néanmoins. Les frappes ont visé des infrastructures militaires, énergétiques et de communication ukrainienne, mais ont également touché des sites purement civils, comme une université, un terrain de jeu, des parcs ou un pont piéton en plein centre-ville. Le dernier bilan fait état de 19 morts et 105 blessés dans le pays. Cette fois c’est surtout le centre du pays qui a été concerné. A Kiev, les sirènes d’alerte ont résonné plus de cinq heures d’affilée dans la matinée, mais contrairement à lundi, aucun missile n’est tombé sur la capitale ukrainienne.

La phrase du jour

Nous allons volontiers parler de toutes les questions d’intérêt mutuel ou qui suscitent peut-être une préoccupation, par exemple, ce qui concerne la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporojie. »

Vladimir Poutine recevait ce mardi le chef l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi à Saint-Pétersbourg. Le cas de cette centrale nucléaire, tenue par les militaires russes depuis mars, préoccupe en Ukraine – qui lui doit une grande partie de son énergie – et au-delà. Kiev a par ailleurs accusé la Russie d’avoir kidnappé un cadre administratif de la centrale.

Le chiffre du jour

78. C’est le nombre de corps de civils exhumés par l’Ukraine dans des villes libérées par l’armée ukrainienne, dans la région de Donetsk. C’est le bureau du procureur général du pays qui l’a annoncé. « Des sites de nombreuses sépultures ont été découverts dans les villes libérées de Sviatoguirsk et Lyman », a-t-il indiqué, faisant état de 34 corps exhumés à Sviatoguirsk et 44 à Lyman.









La tendance du jour

Suite aux frappes russes, le G7 s’est réuni en urgence et en visio, ce mardi. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenski, était aussi invité. Il a à nouveau demandé la création d’un « bouclier aérien » sur l’Ukraine. Une variante beaucoup moins engageante pour l’Otan ou le G7 de la zone d’exclusion aérienne qui avait fait beaucoup débat au début de la guerre. Lundi, Joe Biden avait déjà promis des « systèmes perfectionnés » de défense anti aérienne. Le sujet devrait gagner en importance à mesure que les missiles russes s’abattent en masse sur l’Ukraine.