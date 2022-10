Dans les pas de Donald Trump, Londres a l’intention de déplacer son ambassade en Israël. Mais les Eglises de Jérusalem ont fait part lundi de leurs « graves préoccupations » face à l’intention affichée du Royaume-Uni de transférer son ambassade de Tel-Aviv vers la Ville sainte disputée, comme l’ont fait les Etats-Unis.

La Première ministre britannique Liz Truss avait indiqué le mois dernier à son homologue israélien Yaïr Lapid son intention de « revoir l’emplacement actuel de l’ambassade britannique en Israël », une déclaration saluée par Israël et fustigée par les Palestiniens. Une telle décision emboîterait le pas au transfert controversé de l’ambassade américaine à Jérusalem en 2018, décrété par l’ex-président américain Donald Trump, une mesure d’ailleurs maintenue par son successeur Joe Biden.

Efforts diplomatiques

Jugeant « inacceptable » l’occupation et l’annexion par Israël de Jérusalem-Est, secteur dont les Palestiniens aspirent à faire la capitale de leur futur Etat, les Eglises ont appelé le Royaume-Uni à « redoubler ses efforts diplomatiques » pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien, plutôt qu’à transférer leur ambassade. Pour l’ONU, le statut de Jérusalem doit faire l’objet d’un accord entre Israéliens et Palestiniens et, en attendant, les pays ne doivent pas y établir leur représentation diplomatique auprès d’Israël.









« Le statu quo religieux à Jérusalem est essentiel pour préserver l’harmonie dans la Ville sainte et de bonnes relations entre les communautés religieuses à travers le monde », ont plaidé les Eglises. La Vieille ville de Jérusalem, située dans sa partie orientale, abrite à la fois des lieux saints du christianisme, du judaïsme et de l’islam.