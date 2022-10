Guerre en Ukraine EN DIRECT : Trois fortes détonations entendues dans le centre de Kiev, selon des journalistes...

07h10 : Les annexions russes au menu de l’Assemblée générale de l’ONU

L’Assemblée générale de l’ONU se penche à partir d’aujourd’hui sur une résolution condamnant l’annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie, les Occidentaux espérant prouver l’isolement de Moscou sur la scène internationale.

La décision de porter le dossier à l’attention de l’Assemblée générale, où les 193 Etats membres de l’ONU ont chacun une voix, sans veto, a été prise après que la Russie a bloqué un texte similaire lors d’une réunion du Conseil de sécurité le 30 septembre.

Le projet de texte condamne les annexions « illégales » des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson après des « soi-disant référendums » et souligne que ces actions n’ont « aucune validité » au regard du droit international. Il appelle également à ce que personne ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d’Ukraine.