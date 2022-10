Il faut sauver le soldat Liz Truss. Des ministres ont exhorté dimanche les conservateurs à s’unir derrière la Première ministre britannique Liz Truss, arrivée il y a un mois à Downing Street mais déjà fortement contestée. « Le choix pour mes collègues est simple : soutenez Liz ou vous aurez Keir Starmer », le leader de l’opposition travailliste, écrit la ministre de l’Intérieur Suella Braverman dans le Sun On Sunday.

« Ceux qui œuvrent avec les travaillistes pour saper notre Première ministre mettent les chances des conservateurs de gagner les prochaines élections en réel danger », ajoute-t-elle. Des sondages donnent une avance inédite à l’opposition travailliste à deux ans des prochaines élections générales.





« Deux ans pour prouver »

Nadhim Zahawi a appelé à s’unir rapidement. « Le retard est notre plus grand ennemi », a déclaré ce membre du cabinet sur Sky News. « Nous avons deux ans pour prouver au pays que nous pouvons tenir nos promesses. » Liz Truss a succédé début septembre à Boris Johnson, mais elle est déjà fortement contestée au sein de son parti.

Sous la pression de sa majorité, le gouvernement a renoncé lundi à supprimer la tranche d’imposition la plus élevée, une volte-face qui l’a encore affaiblie. Il y a aussi des divisions au sujet des aides sociales, pour savoir si elles doivent être alignées sur les revenus ou sur l’inflation.

Penny Mordaunt, une ancienne rivale de Liz Truss dans la course à l’investiture, et le ministre de l’Environnement Ranil Jayawardena ont également appelé à l’unité. « On ne peut pas avoir une élection pour un nouveau leadership, choisir un nouveau chef de parti et, immédiatement après, discuter de l’écarter », a ajouté l’ex-ministre Nadine Dorries sur la BBC.