Deux membres des forces de sécurité iraniennes ont été tués lors des manifestations contre la mort de Mahsa Amini en Iran, a rapporté dimanche l’agence officielle IRNA. Ces deux décès portent à au moins 14 le nombre de membres des forces de sécurité tués depuis le début des manifestations le 16 septembre, selon les médias iraniens.

Un membre de la milice paramilitaire des Bassidji est mort samedi soir « après avoir été grièvement blessé à la tête à la suite d’une attaque armée par une foule » dans le sud de Téhéran, a indiqué IRNA. Un membre des Gardiens de la Révolution a aussi été tué lors des manifestations à Sanandaj, la capitale du Kurdistan, la province d’origine de Mahsa Amini.









Des manifestations ont été signalées dans différentes villes samedi, dont Téhéran et Sanandaj. « Les forces de police ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule dans des dizaines d’endroits à Téhéran », a rapporté IRNA, ajoutant que les manifestants « ont scandé des slogans et incendié et endommagé des biens publics, notamment un poste de police et des poubelles ».