Tensions dans la capitale israélienne. Une soldate a été tuée dans une attaque armée samedi soir à Jérusalem-Est. Quelques heures auparavant, deux adolescents palestiniens avaient péri dans un raid israélien en Cisjordanie occupée, signe d’une recrudescence des violences qui « alarme » l’ONU.

Les recherches pour retrouver le principal suspect se poursuivent alors que trois Palestiniens soupçonnés d’être impliqués ont déjà été arrêtés selon la police. La soldate Noa Lazar, 18 ans, qui servait dans la police militaire, a « succombé à de graves blessures infligées lors d’une attaque armée au checkpoint de Chouafat », un camp de réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, a affirmé l’armée dans un communiqué.





L’ONU s’inquiète

Un autre Israélien de 30 ans a été grièvement blessé par balle à la tête dans l’attaque et a été transporté vers l’hôpital Hadassah de Jérusalem. Deux agents de la police des frontières ont été légèrement blessés par des « éclats », selon la police. Les mesures de sécurité ont été renforcées aux points d’entrée et de sortie de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis 1967, a constaté un journaliste de l’AFP.

« Je suis alarmé par la détérioration de la situation sécuritaire, et l’intensification des affrontements armés entre Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie » et à Jérusalem-Est, a commenté samedi soir l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland.

L’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a appelé les Etats-Unis à « accentuer la pression sur Israël pour qu’il cesse sa guerre totale contre le peuple palestinien ». Les opérations israéliennes « mèneront à une explosion et à un point de non-retour, ce qui aura des conséquences dévastatrices pour tous », a averti Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président Abbas.