Un tribunal de Moscou a ordonné vendredi la saisie des bureaux dans la capitale russe de Memorial, bannie de Russie, quelques heures après que l’ONG a obtenu le prix Nobel de la Paix aux côtés d’un militant biélorusse et d’une ONG ukrainienne.

Les locaux principaux de Memorial en Russie « ont été transformés en biens publics », a déclaré le tribunal de Tverskoï à l’agence de presse Interfax à l’issue d’un énième procès visant l’ONG.

Les bureaux dans le centre-ville de Moscou de Memorial accueillaient notamment les services administratifs de l’organisation, tout en accueillant régulièrement des expositions ouvertes au public.

Interdite en Russie depuis fin 2021

Un représentant du tribunal de Tverskoï a affirmé que Memorial « avait marqué son implication dans la réhabilitation des criminels nazis, discrédité les autorités et créé une fausse image de l’URSS », selon l’agence de presse Ria Novosti.

Interdite en Russie depuis décembre 2021, Memorial fait figure de référence de la lutte pour les libertés et la mémoire des répressions politiques dans le pays et en ex-URSS. Le prix Nobel de la Paix lui a été attribué vendredi, conjointement avec le militant biélorusse Ales Beliatski et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, en pleine offensive militaire de Moscou en Ukraine.