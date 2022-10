Petite visite de courtoisie. Elisabeth Borne se rend en Algérie dimanche et lundi pour concrétiser la réconciliation scellée par les présidents des deux pays fin août. La Première ministre sera accompagnée d’une délégation de 16 ministres et de plusieurs chefs d’entreprise pour ce déplacement, lors duquel elle devrait rencontrer le président algérien Abdelmadjid Tebboune selon Matignon.

Cette visite vise à concrétiser la « Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé », signée par les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmadjid Tebboune le 27 août au terme d’une visite de trois jours du chef de l’Etat français en Algérie. Elisabeth Borne sera ainsi sur place pour évoquer essentiellement la jeunesse et la coopération économique.









« Emmanuel Macron a déblayé le chemin »

La question d’une augmentation des livraisons de gaz algérien à la France, dans le contexte de la raréfaction du gaz russe en Europe, ne sera « pas à l’ordre du jour » de la visite selon Matignon. Le sujet sensible de la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie sera également laissé de côté. La commission d’historiens algériens et français qui doit être installée pour examiner « sans tabou » les archives des deux pays, « est encore en cours de constitution », selon Matignon.

« Emmanuel Macron a déblayé le chemin et le temps est propice à ce genre de coopération. Aujourd’hui, on est à un tournant de la relation, on a besoin d’une certaine durabilité », analyse Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) à Genève, pour l’AFP.

« Le pari du président français est de gagner la confiance des Algériens en avançant dans des dossiers qui ne constituent pas de grandes difficultés pour les deux parties pour finalement s’attaquer aux sujets difficiles, comme la question migratoire », ajoute le chercheur.