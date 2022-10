La virée meurtrière s’est produite en plein coeur du Strip. Deux personnes ont été tuées au moins six autres blessées jeudi lors d’une attaque à l’arme blanche à Las Vegas, près du casino Wynn, ont annoncé les autorités. Le suspect, qui a pris la fuite à pied, a ensuite été interpellé.

Les victimes de cette agression, qui a eu lieu en fin de matinée sur le Strip, ce long boulevard où d’immenses immeubles dédiés au jeu se succèdent sur des kilomètres, sont « des passants et des locaux », a déclaré le shérif Joe Lombardo lors d’une conférence de presse.

Selon deux témoins, le suspect s’est présenté comme un chef de cuisine et a demandé à prendre une photo avec des danseuses de cabaret en tenant son couteau, rapportent les chaînes ABC et FOX. Après leur refus, il les a attaquées et s’en est ensuite pris à plusieurs autres personnes le long de la rue.

Circulation fermée

Plusieurs personnes présentes sur le Strip ont pris en chasse l’assaillant, qui a finalement été arrêté par un vigile et des policiers. Le suspect, décrit par la police comme un homme latino d’une trentaine d’années, n’est a priori pas de Las Vegas.

Devant les grands casinos de la ville, la circulation restait fermée sur une partie du Strip jeudi après-midi, pendant que la police examinait la scène de crime à la recherche d’indices.

Les attaques à l’arme blanche sont plutôt rares aux Etats-Unis, où les tueries de masses réalisées avec des armes à feu sont en revanche très fréquentes. Il y a cinq ans, Las Vegas a connu l’une des pires tueries de l’histoire américaine récente.

En octobre 2017, 58 personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées par Stephen Paddock, un sexagénaire qui a tiré plus de 1.000 balles depuis le 32e étage du casino Mandalay Bay sur la foule qui assistait à un concert de musique country en plein air. Ce comptable à la retraite s’était ensuite suicidé lors de l’assaut de la police.