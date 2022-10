Les images font le tour du monde. Un vent de contestation déferle sur l’Iran, gagnant les rues, les écoles ou les universités. Un mouvement d’opposition porté par des Iraniennes qui bravent la République islamique, au prix de leur vie. Elles retirent et brûlent leur voile, elles organisent des rassemblements, elles scandent des slogans hostiles au régime conservateur comme « Mort au dictateur » ou d’émancipation comme « Femme, Vie, Liberté ». Elles perdent aussi la vie face à la violente répression de la police antiémeute, qui arrête également les partisans notoires de la rébellion comme l’artiste Hajipour, auteur d’une chanson en faveur aux manifestations. Ces dernières sont devenues les plus importantes dans le pays depuis celle de 2019 contre la hausse du prix de l’essence.

Cette colère est nourrie par la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, arrêtée le 13 septembre dernier par la police des mœurs jugeant que son voile ne couvrait pas assez ses cheveux. Trois jours après son interpellation, la jeune femme est morte à l’hôpital dans des circonstances jugées suspectes par sa famille et des militants tandis que la police nie toute responsabilité dans sa mort et affirme, selon un rapport médical, qu’elle est liée à une maladie du cerveau et non par des coups.

« La première révolution féminine soutenue par des hommes »

A plus de 4.200 kilomètres de Téhéran, comment les Iraniens habitants en France vivent-ils la situation ? Bahra nous écrit être « stressée ». Un sentiment partagé par plusieurs de nos lecteurs et lectrices. Zahra est en « pleurs » et en « colère », devant les nouvelles venues de là-bas. Mais elle reste pleine d' « espoir », participe à un maximum de manifestations même si elle « se demande si ça sert à quelque chose ». « Je me sens coupable quand je me vois dans un pays si libre, en sachant mes frères et sœurs iraniens prêts à mourir pour leur liberté », nous confie-t-elle.

Arman, Franco-Iranien, est aussi submergé par la tristesse devant les images « des jeunes qui se sacrifient pour l’avenir de leur pays, du courage sans limite des femmes ». Ce trentenaire salue cette « première révolution féminine de l’histoire, soutenue par des hommes ». Toutefois, il avoie être « profondément déçu de l’inaction de la France, pays des droits humains, des féministes françaises ». Pour cet ingénieur informatique, « un Iran en paix garantirait une paix durable dans tout le Moyen-Orient et le monde ». Très actif sur les réseaux, il relaie des informations, participe aux mobilisations en France. « Il est grand temps que cela change », estime-t-il, « après 40 ans de règne des mollahs » duquel résulte « de la corruption, de la pauvreté, une absence de libertés, des meurtres ».

Des contacts difficiles avec leur famille

Au-delà des violences physiques et morales dénoncées par les militants, les ONG et condamnées par la communauté internationale, le régime iranien a aussi imposé de sévères restrictions à l’accès des réseaux sociaux. Une censure Internet qui rend difficile le contact des Iraniens avec leurs proches installés en France. Arman ne parvient pas à joindre certains de ses proches, tandis qu’il a des nouvelles en décalé de d’autres. Shaghayegh tente aussi sans succès d’avoir des nouvelles de sa famille en Iran, mais « c’est impossible via FaceTime et WhatsApp ». Tara mesure sa chance d’y être parvenue car les siens ont eu les moyens « de se payer un VPN avant qu’Internet ne soit coupé ». « Ceux qui peuvent fuir le font. La fuite des cerveaux est un réel problème en Iran », explique-t-elle. Elle a d’ailleurs aidé des membres de sa famille à pouvoir venir étudier en France et ne compte plus le nombre d’amis iraniens, encouragés par leurs parents, à quitter le pays pour « une meilleure vie, plus de liberté, de sécurité financière, de tranquillité. Un avenir ».









Malgré son sentiment d’impuissance, Tara participe à des mobilisations pour dénoncer la « gravité de la corruption », la vie chère et la domination des hommes. . « La justice n’existe pas en Iran », ajoute-t-elle, alors qu’elle a perdu deux membres de sa famille, inscrits à l’université d’Azadi, dans un accident de bus « sans que le coupable ne soit condamné ». Pour elle, l’affaire Mahsa Amini est « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». « Il faut faire entendre la voix des femmes qui sont là-bas et qui se battent chaque jour pour vivre dignement », souligne-t-elle.

Erwan s’inquiète aussi beaucoup pour sa famille. Né d’un père iranien, ce Français de 30 ans partage sur les réseaux sociaux des témoignages et vidéos pour faire connaître à un maximum de personnes la situation et espère une plus forte résonance de la couverture médiatique des événements. Il se souvient, il y a treize ans, avoir assisté à la tentative d’arrestation d’une jeune femme par la police des mœurs. « Des jeunes avaient créé un attroupement pour aider cette femme à s’échapper dans une foule, mais je me souviens de l’angoisse de mon cousin qui était responsable de mon petit frère et moi, et de la colère des personnes présentes », détaille-t-il.

Erwan est partisan d’un retour au pouvoir du prince héritier au trône « mais différemment d’avant, un peu dans l’esprit de la monarchie anglaise ». Les conditions étaient-elles meilleures en Iran, auparavant ? A en croire les souvenirs de Shoré (ou Emilie en français), la maman de Shirin, pas vraiment. Cette secrétaire, arrivée en France au moment de la révolution, s’est vue imposer du jour au lendemain le port du voile à l’ambassade d’Iran pour pouvoir travailler. « Elle a quitté l’ambassade du jour au lendemain », rapporte Shirin. Sa mère a décidé de s’installer définitivement en France. Quarante-trois ans plus tard, elle n’a toujours pas remis les pieds en Iran. « Je pense constamment à toutes ces femmes qui n’ont pas eu cette chance. Les années suivantes, toute ma famille a rejoint ma mère en France et nous sommes des citoyens français à part entière », estime-t-elle.