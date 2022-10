« Oh Angela, Angela, my home is your home. » L’ex-chancelière allemande Angela Merkel (2005-2021) a remporté le prix Nansen du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Cette distinction répond à sa détermination à accueillir des demandeurs d’asile lorsqu’elle était en fonction.

Rappelant que l’Allemagne a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés et demandeurs d’asile en 2015 et 2016, au pic d’une crise migratoire notamment alimentée par la guerre en Syrie, le comité de sélection du HCR a loué « le leadership, le courage et la compassion » de l’ex-dirigeante. A l’époque, Angela Merkel avait qualifié la situation de « test pour nos valeurs européennes comme rarement auparavant ».





⚡NEWS: Former Federal Chancellor of Germany Dr. Angela Merkel is the global laureate of the 2022 UNHCR Nansen Refugee Award. #NansenAward pic.twitter.com/xEgkBjhqfv — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) October 4, 2022



Le prix Nansen, créé en 1954 en l’honneur du premier Haut-Commissaire de l’ONU aux réfugiés, l’explorateur arctique norvégien et humanitaire Fridtjof Nansen (1861-1930), récompense des accomplissements exceptionnels dans le domaine humanitaire.

« En aidant plus d’un million de réfugiés à survivre et se reconstruire, Angela Merkel a montré un grand courage moral et politique », a déclaré le chef du HCR, Filippo Grandi, dans un communiqué. « C’était un vrai leadership faisant appel à notre compassion à tous, restant ferme face à ceux qui prêchaient la peur et la discrimination. »









Un gynécologue irakien et une brigade de pompiers également distingués

Angela Merkel recevra son prix et les 150.000 dollars (151.500 euros) qui l’accompagnent lors d’une cérémonie à Genève (Suisse) le 10 octobre. Quatre autres lauréats régionaux recevront chacun 50.000 dollars (50.600 euros). Parmi eux figure Nagham Hasan, un gynécologue irakien ayant aidé des filles et femmes yazidies qui étaient aux mains de groupes djihadistes.

Seront aussi récompensées la brigade de pompiers de Mbera en Mauritanie (composée intégralement de réfugiés), l’organisation humanitaire birmane Meikswe Myanmar ainsi que Vincenta Gonzalez, qui a créé une coopérative de cacao au Costa Rica pour aider les réfugiés et les femmes les hébergeant.