Le Brésil était en pleine effervescence dimanche, 156 millions d’électeurs votant pour une présidentielle sous tension que Lula espère remporter dès ce premier tour contre le président sortant Jair Bolsonaro, qui pourrait contester le résultat. Les deux grands favoris du scrutin ont voté tôt le matin, peu après l’ouverture des bureaux, où de nombreux Brésiliens se sont présentés en portant les couleurs de leur candidat préféré, jaune et vert pour Bolsonaro et rouge pour Luiz Inacio Lula da Silva.

L’ex-président de gauche (2003-2010), 76 ans, a voté à Sao Bernardo do Campo, banlieue ouvrière de Sao Paulo où s’est fait connaître en tant que dirigeant syndical. « Pour moi, c’est l’élection la plus importante », a affirmé l’ancien métallo, qui dispute sa sixième course présidentielle pour briguer un troisième mandat, douze ans après avoir quitté le pouvoir avec une popularité record.

« Si les élections sont propres, aucun problème »

« Nous ne voulons plus de haine, de discorde. Nous voulons un pays en paix » a-t-il dit en référence aux fractures du pays. Votant peu après à Rio de Janeiro, Bolsonaro, 67 ans, vêtu du maillot jaune et vert de l’équipe nationale de football sous lequel il portait un gilet pare-balle, a encore laissé planer le doute sur une éventuelle contestation du résultat.

« Si les élections sont propres, aucun problème. Que le meilleur gagne ! », a déclaré le chef de l’Etat. À la mi-journée, le président du Tribunal supérieur électoral (TSE), Alexandre de Moraes, a assuré que le vote se déroulait « sans problème, en toute tranquillité », et a tenu à « réaffirmer la fiabilité et la transparence » du système d’urnes électroniques, régulièrement critiqué par Jair Bolsonaro.

Le dernier sondage de l’institut de référence Datafolha donnait Lula largement en tête au premier tour, avec 50 % des votes exprimés, contre 36 % pour Bolsonaro. De longues files d’attente se sont formées depuis le début de la matinée dans les bureaux de vote, notamment à Brasilia.

« Je suis chrétienne, je ne vote que pour les candidats qui sont d’accord avec ce qui est écrit dans la Bible, alors je vote Bolsonaro », dit Aldeyze dos Santos, 40 ans, femme au foyer interrogée par l’AFP dans la capitale brésilienne. Mais à Rio de Janeiro, Kaia Ferrari, retraitée de 67 ans, lance, laconique : « je déteste Bolsonaro ».

« En tant que femme noire, j’ai voté pour un candidat qui s’engage à lutter contre la discrimination », dit pour sa part Lucia Estela da Conceição, une retraitée luliste qui votait à Sao Paulo. « Nous vivons une période chaotique, j’espère que tout va bien se passer aujourd’hui, qu’il n’y aura pas de troubles », a-t-elle poursuivi. Certains bureaux de vote ont été installés dans des lieux inhabituels, comme un hôtel de luxe au bord de la plage de Copacabana, à Rio.

« C’est la première fois que je vote dans un hôtel. C’est bien que les touristes voient qu’on est en démocratie, ou du moins qu’on se bat pour la protéger », dit à l’AFP Juliana Trevisan, électrice de 32 ans. Pour cette élection cruciale pour l’avenir de la jeune démocratie au Brésil, le choc au sommet Lula-Bolsonaro a relégué les neuf autres candidats au rang de figurants.

Un comeback de Lula inespéré ?

« La question est de savoir s’il y aura un deuxième tour ou non, et c’est impossible à prédire », déclare à l’AFP Adriano Laureno, analyste chez les consultants Prospectiva. Une victoire de Lula signerait un comeback inespéré quatre ans après son incarcération controversée pour des soupçons de corruption. Sa campagne a lancé un appel au « vote utile » pour une victoire dès le premier tour. Cela lui éviterait quatre semaines supplémentaires de campagne à couteaux tirés jusqu’à un second tour le 30 octobre.

Un second tour pourrait permettre au populiste Bolsonaro de galvaniser ses troupes et de trouver un nouvel élan. Sur son compte Twitter, il a publié les messages de soutien de ses rares alliés, comme la star du football Neymar ou l’ancien président américain Donald Trump qui appelle les Brésiliens à « réélire l’un des plus grands présidents au monde ». « Je pense que Bolsonaro va contester le résultat s’il perd », dit M. Laureno, « mais cela ne veut pas dire qu’il va réussir. La communauté internationale va reconnaître le résultat rapidement ».

Beaucoup redoutent un remake brésilien de l’assaut du Capitole à Washington en 2021 après la défaite de Trump. L’armée n’a donné aucun signe d’agitation et les Etats-Unis ont indiqué qu’ils allaient « suivre de près » l’élection, tandis que plus de 500.000 membres des forces de l’ordre étaient mobilisés pour assurer la sécurité. Les Brésiliens élisent aussi dimanche leurs 513 députés fédéraux, un tiers des 81 sénateurs et les gouverneurs des 27 Etats, ainsi que les députés régionaux.