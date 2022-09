Voiles brûlés, répressions, tensions… Un vent de contestation souffle en Iran depuis une dizaine de jours, à la suite de la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée le 13 septembre dernier par la police des mœurs jugeant que son voile ne couvrait pas assez ses cheveux.

Trois jours après son interpellation, elle est décédée à l’hôpital dans des circonstances jugées suspectes par des militants tandis que la police continue de rejeter toute responsabilité dans sa mort. Son décès a suscité une vague de colère en Iran, où des manifestations contre la « dictature » ont éclaté à travers le pays.





Selon l’ONG Iran Human Rights (IHR), plus de 75 personnes ont été tuées et plus de 1.200 manifestants ont été interpellés dans la répression de la contestation.

Vous êtes Iraniens et vous vivez en France, comment vivez-vous les événements en Iran ? Comprenez-vous les raisons de la colère ? Participez-vous à des mobilisations ? Etes-vous inquiets pour vos proches ? Avez-vous des difficultés à les contacter ? Racontez-nous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci.