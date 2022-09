C’est officiel. Le parti d’extrême droite Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni a obtenu 26 % des voix lors des élections du week-end. La coalition des droites a remporté une nette majorité au Parlement, selon les résultats définitifs publiés ce mardi.

Son allié Matteo Salvini, chef de la Ligue (anti-migrants), a obtenu 8,8 % des voix, tandis que Forza Italia (droite) de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi a obtenu 8,1 % des voix à la Chambre basse, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Avec un plus petit parti représentant moins de 1 % des voix, leur coalition a obtenu 43,8 % des voix au Parlement.









Majorité absolue en sièges

Cela se traduit par 237 sièges à la Chambre des députés, qui compte 400 sièges, et 115 sièges au Sénat, qui en a 200, soit une nette majorité. Leur principal rival, le Parti Démocrate (PD) de centre gauche, a obtenu 19 % des voix. Avec ses petits alliés écologistes et de gauche, le PD disposera de 84 sièges à la Chambre des députés et de 44 sièges au Sénat.

Le Mouvement 5 étoiles a obtenu 15,4 % des voix à la Chambre des députés et il aura 52 sièges à la chambre basse et 28 à la chambre haute.

L’alliance centriste Azione a obtenu 7,8 % des voix et détiendra 21 sièges à la Chambre des députés et neuf sièges au Sénat. Les sièges restants reviennent aux petits partis.