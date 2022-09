07h31 : Exilés en Lettonie, les médias russes libres défient la propagande de Kremlin

Exilés en Lettonie après le début de la guerre en Ukraine, des médias libres russes s’efforcent à fournir des informations indépendantes à des millions de Russes soumis à la propagande du Kremlin. « Ceux qui contrôlent l’information contrôlent la situation », explique Tikhon Dzyadko, rédacteur en chef de la télévision russe indépendante Dojd.

« Notre objectif est que le plus grand nombre possible de gens reçoivent de vraies informations, non pas cette propagande diffusée par les chaînes russes », ajoute-t-il. Heureusement, « la Russie n’est pas l’URSS avec le rideau de fer, et on peut obtenir des informations via Internet, des médias sociaux. Le rideau de fer numérique n’est pas solide », souligne-t-il, dans une newsroom installée à Riga.

Rare média indépendant de Russie, critique du Kremlin, Dojd (la Pluie) a été bloqué début mars. La rédaction de Dojd n’est pas la seule à avoir trouvé refuge dans la capitale lettone. D’autres, dont Novaïa Gazeta Europe et la rédaction moscovite de la Deutsche Welle y ont pris quartier. Le site indépendant Meduza y travaille déjà depuis 2014.