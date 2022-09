« Alors que la France est exsangue, Macron se permet de faire un chèque d’1,6 milliard à son copain Bill Gates ! » Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes sont vent debout contre un « cadeau » qu’aurait fait par le président de la République à « son ami », le milliardaire Bill Gates.

En cause, une promesse faite par Emmanuel Macron de « verser 1,6 milliard au Fonds mondial de Bill Gates ».

Captures d'écran de Twitter - Twitter

Reprise plusieurs dizaines de fois, cette accusation se transforme rapidement en « Emmanuel Macron offre 1,6 milliard d’argent public à Bill Gates ». Une hérésie quand on sait que la fortune du fondateur de Microsoft est estimée à plus de 100 milliards de dollars…

FAKE OFF

Les internautes en question se basent sur le discours du président de la République prononcé le 21 septembre. En marge de l’assemblée générale des Nations Unies, à New York, se tenait la septième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Cette conférence, organisée à l’initiative du président américain Joe Biden, avait pour objectif une levée de fonds pour cette organisation.

Une organisation caritative à but non lucratif

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, souvent raccourci en « Fonds mondial » (ou Global Funds en VO) est une organisation caritative qui lutte contre les trois maladies citées et d’autres maladies infectieuses à travers le monde.

Créée en 2002, à l’initiative notamment de Jacques Chirac et l’ex-secrétaire général de l’ONU, Koffi Annan, l’organisation sert d’instrument financier pour lever des fonds auprès de gouvernements ou d’institutions privées afin d’en faire don aux pays touchés par ces maladies.

Agissant par levée de fonds tous les trois ans, le Fonds mondial mobilise et fournit près de 4 milliards de dollars par an pour ces combats. Selon le site internet de l’organisation, le taux de mortalité de la tuberculose a chuté de 21 %, et celui du paludisme de 26 %, depuis sa création, sauvant près de 50 millions de vies.

La France promet 300 millions d’euros supplémentaires d’ici à 2025

Dans son récent discours, disponible sur le site de l’Elysée, Emmanuel Macron a ainsi rappelé que la France avait « porté sa contribution à 1,3 milliard d’euros » en 2019, avant d’ajouter que Paris allait abonder sa donation de 300 millions d’euros supplémentaires dans les trois années à venir, portant le total à 1,6 milliard d’euros.

Si la somme citée par les internautes est donc exacte, sa destination, le Fonds mondial, n’est pas en lien direct avec Bill Gates.

Le milliardaire, pas bénéficiaire mais donateur

En effet, le milliardaire n’est ni dirigeant ni gestionnaire de l’organisation. Et contrairement à ce que certains avancent, la fondation qu’il a créée avec sa femme, la Bill and Melinda Gates foundation, n’est pas bénéficiaire des fonds, mais l’un de ses plus gros donateurs, au même titre que d’autres structures privées comme Apple ou Motorola. Elle est d’ailleurs citée pour cela sur le site du Fonds mondial.

Souvent considéré comme l’un des grands dirigeant du « grand complot mondial » dans la complosphère, la présence de Monsieur Microsoft dans de telles accusations relève plus certainement de la manipulation que de la confusion.