07h45 : L’industrie en Ukraine, autre grande victime de la guerre

Dans le gigantesque complexe ArcelorMittal de Kryvyï Rig (Sud), trois des quatre hauts fourneaux sont à l’arrêt, tout comme la mine de fer et le reste tourne au ralenti. En Ukraine, la guerre frappe l’industrie, poumon de l’économie nationale. Le dernier haut-fourneau en activité, immense cathédrale de métal qu’enserrent de colossaux tuyaux, est en activité réduite lors de la venue de l’AFP. Une poignée d’ouvriers se relaie autour d’une petite rivière de métal rougeoyant.

Dans un autre hangar de ce site de 70 km2, grand comme les deux tiers de la Ville de Paris, des billettes, grosses poutres d’acier carrées, sortent sur un vaste tapis roulant. Mais deux autres installations similaires attendent en silence, un peu plus loin, que le travail reprenne. Plus grand site « intégré » d’Ukraine, comprenant une mine de fer et une aciérie, le complexe de Kryvyï Rig est un joyau national, acheté en 2005 par ArcelorMittal pour 4,85 milliards de dollars. Ses produits ont permis l’édification de Burj Khalifa, plus haut gratte-ciel du monde, à Dubaï.

Mais depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février, le complexe connaît un énorme coup de frein. D’abord arrêté pendant un mois, alors que les troupes russes étaient aux portes de Kryvyï Rig, il a ensuite redémarré, à un rythme bien moins élevé. Fin août, la production atteignait « entre 15 et 20 % » de ce qu’elle était sur les huit premiers mois de 2021, estime Artem Filipiev, le directeur adjoint du site.