La Première ministre Elisabeth Borne effectuera son premier déplacement à l’étranger jeudi en Allemagne, où elle sera reçue par le chancelier Olaf Scholz, a annoncé Matignon vendredi. Le chancelier allemand accueillera la cheffe du gouvernement français à la Chancellerie à Berlin, où les deux dirigeants tiendront ensuite une conférence de presse commune.

Borne et Scholz échangeront « sur l’agenda bilatéral, en amont du prochain Conseil des ministres franco-allemand » prévu en France fin octobre et sur « le suivi des engagements conjoints dans un cadre européen, notamment en matière de coopération énergétique », a précisé Matignon. Ce déplacement sera « également l’occasion de réaffirmer le soutien sans faille de la France et de l’Allemagne à l’Ukraine », a ajouté la même source.

Comme Emmanuel Macron

Borne rencontrera ensuite la communauté française en Allemagne à la résidence de l’ambassade de France. Le président français Emmanuel Macron s’était lui aussi rendu en Allemagne pour son premier déplacement à l’étranger après sa réélection le 7 mai.

Dans le cadre de la solidarité européenne face au bras de fer gazier de la Russie, qui a presque tari ses livraisons de gaz à l’Europe, la France pourra livrer à partir de la mi-octobre du gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Allemagne, qui n’a pas de terminaux d’importation.

Elisabeth Borne se rend en Allemagne la veille d’une réunion à Bruxelles des ministres européens de l’Energie, qui doivent examiner les mesures d’urgence proposées par la Commission européenne afin d’enrayer la flambée des prix du gaz et de l’électricité provoquée par la guerre en Ukraine.