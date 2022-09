« Ah shit, here we go again. » Le nombre de nouvelles contaminations au Covid 19 est reparti à la hausse au Royaume-Uni début septembre, une première depuis la mi-juillet, selon des chiffres publiés vendredi par le Bureau des statistiques nationales (ONS). Sur la base d’un échantillon de la population, l’ONS estime que 927.900 personnes avaient le coronavirus la semaine dernière au Royaume-Uni.

La semaine précédente, 881.200 personnes étaient positives dans le pays, où toutes les restrictions anti-Covid sont levées depuis février et le port du masque est très rare. Cette hausse des contaminations met fin à deux mois de baisse régulière des nouveaux cas de Covid-19, après un pic de près de 3,8 millions de contaminations mi-juillet.

Nouvelle vague automnale ?

Dans le détail, les contaminations ont progressé en Angleterre (+766.500) et au pays de Galles (+69.700), tandis qu’elles ont reculé en Irlande du Nord (-22.900) et en Écosse (-98.800), détaille l’ONS.









Peu après la rentrée scolaire, elles augmentent clairement chez les enfants en âge d’aller à l’école primaire (7-11 ans) et dans la tranche d’âge des 25-34 ans, tandis que la tendance est moins claire pour les autres tranches d’âge. « Il est trop tôt pour savoir si ce renversement de tendance va se poursuivre, et nous continuons de surveiller les données de près pour voir l’impact dans les prochaines semaines du retour des enfants à l’école », a souligné Sarah Crofts de l’ONS, citée par l’agence PA.

Le Royaume-Uni déplore plus de 177.000 morts depuis le début de la pandémie, l’un des pires bilans en Europe. Plusieurs pays d’Europe connaissent actuellement un regain de contaminations, laissant craindre une nouvelle vague épidémique à la sortie de l’été.