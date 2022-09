Nouveau massacre au Mexique. Un groupe armé a assassiné par balle dix personnes dans une salle de billard à Guanajuato (centre), l’Etat le plus violent du pays, a-t-on indiqué jeudi de source officielle. La tuerie s’est produite mercredi soir dans la commune de Tarimoro, selon le parquet régional.

Les corps de neuf hommes ont été retrouvés sur place et un autre homme est décédé à l’hôpital, selon la même source. Le gouverneur de Guanajuato, Diego Sinhue Rodriguez, a dénoncé sur Twitter une « attaque lâche » et promis de restaurer l’ordre.

Guerre des cartels

Etat industriel florissant, Guanajuato est devenu l’Etat le plus violent du Mexique en raison du conflit entre les cartels de Santa Rosa de Lima et de Jalisco Nueva Generacion, qui se livrent au trafic de drogue et au vol de carburant, entre autres.

Le Mexique a enregistré plus de 340.000 meurtres, la plupart attribués à des organisations criminelles, et 100.000 disparus depuis le lancement d’une offensive militaire controversée contre la drogue en décembre 2006.