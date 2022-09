« Info re : President of France. » Depuis la perquisition chez Donald Trump, le mois dernier, cette description d’un document concernant, semble-t-il, Emmanuel Macron, attise la curiosité des deux côtés de l’Atlantique. Interrogé à ce sujet sur le plateau de CNN, le président français a assuré qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait.





Interviewé par Jake Tapper sur CNN sur les infos sur le président de la France dans les docs saisis chez Trump, Macron plaisante:

"Je l'ai vu dans les journaux. Si vous avez davantage d'infos, je serais ravi. J'essaie d'être moins parano ces temps-ci. I'm cool, I'm here" pic.twitter.com/iwcYo7qSKh — Philippe Berry (@ptiberry) September 22, 2022



Emmanuel Macron était interviewé par le journaliste américain Jake Tapper. Réalisé mercredi, l’entretien a été diffusé jeudi par CNN. « J’ai lu des journaux à ce propos. Si vous avez davantage d’infos, j’en serais ravi », a plaisanté le chef de l’Etat. « Vous ne savez pas ce dont il s’agit ? », insiste Tapper. Réponse du président français : « Je ne fais pas partie du FBI, je ne suis pas l’un des avocats de Donald Trump. Je n’ai aucune information à ce sujet. »

Classifié ou pas ?

« Ce n’est pas très agréable de voir ce genre d’information, mais j’essaie d’être moins paranoïaque ces derniers temps », continue Emmanuel Macron, concluant avec le sourire : « Je suis là, je suis cool. J’aimerais en savoir davantage, mais il n’y a rien de mon côté. »

Rien n’a filtré sur la nature exacte du document. On sait qu’il a été trouvé par le FBI dans le bureau de Donald Trump, et, pour une raison inconnue, rangé dans la même boîte que le décret via lequel l’ex-président américain a commué la peine de son ami Roger Stone.

L’inventaire détaillé publié début septembre précise que cette boîte contenait au total trois documents : un marqué de la classification « secret », et deux autres « documents ou photos » non classifiés. A ce stade, on ne sait pas lequel correspond aux informations sur le président français.