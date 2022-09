Arrivés dimanche à Londres pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II, Emmanuel et Brigitte Macron ont défrayé la chronique de l’autre côté de la Manche.

La raison de ce coup de projecteur ? La tenue du président de la République et de la première Dame. Nos voisins britanniques, très attachés au protocole, ont relevé - et, pour certains, se sont offusqués - que le couple présidentiel était baskets aux pieds au moment d’aller rendre hommage à la défunte.









Des internautes et même certains médias ont propagé la confusion - Captures d'écran

Une supposée faute de goût qui n’a pas tardé à être reprise en France par des opposants à la ligne politique du président. « Une honte pour la France », « un crachat à la diplomatie », « Toutes nos excuses à nos amis anglais pour cette faute de goût innommable »…

FAKE OFF

Il semble que ces critiques soient un peu précipitées. En effet, à quelques heures d’une réception organisée dans la soirée de dimanche par le roi Charles III à Buckingham Palace, en présence de figures du monde entier, le président français a voulu sortir « incognito » pour aller observer la désormais célèbre file de citoyens britanniques attendant d’aller saluer le cercueil royal.





L'article du Daily Mail laisse penser que le président de la République et son épouse se sont rendus devant le cerceuil de la reine dans cette tenue - Capture d'écran





C’est ainsi que, lunettes de soleil sur le nez et baskets aux pieds, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont arpenté quelques rues à pieds dans le quartier. Les photos de cette balade, partagées sur les réseaux sociaux, se sont rapidement vues attribuer un nouveau contexte : « Venir en baskets à un enterrement de la reine Mais quelle honte…. ».





Emmanuel et Brigitte Macron devant Buckingham Palace après leur hommage à la défunte reine le dimanche 18 septembre 2022 - Dan Charity

Une confusion alimentée par les tabloïds

Plusieurs tabloïds, le Daily Mail en tête, ont fait leurs choux gras de cette information en omettant, dans un premier temps, de préciser que le couple présidentiel ne se rendait que quelques heures plus tard auprès de la défunte reine.





Le couple présidentiel dans l'Abbaye de Westminster quelques minutes avant le début des funérailles. - Gareth Fuller





A leur arrivée au Westminster Hall, ou reposait le cercueil depuis plusieurs jours, les visiteurs présents et les journalistes ont pu constater les mis en cause s’étaient changés et arboraient des tenues plus adéquates en de telles circonstances. Des costumes sombres et chaussures de ville, comme celles qu’ils portaient pour la cérémonie des obsèques ce lundi.









Le Daily Mail a modifié au fur et à mesure de la journée son article en ligne pour finalement préciser que la tenue portée un peu tôt n’était pas celle utilisée pour se présenter devant le cercueil de la reine.