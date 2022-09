Plus de 440 tombes et une fosse commune de victimes de la guerre russo-ukrainienne ont été retrouvées cette semaine près d’Izioum, au milieu d’une forêt de pins en lisière de la ville récemment reprise aux forces russes dans la région de Kharkiv. Certains corps, les mains liées, portaient des traces de mauvais traitements. Des enquêteurs ukrainiens ont entamé leurs investigations vendredi. 20 Minutes fait le point sur cette macabre découverte que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement dénoncé, assurant que ces crimes, d’emblée niés par le Kremlin, avaient été commis par une armée de « tortionnaires ».

Qu’a-t-on découvert dans une forêt, à Izioum ?

Jeudi soir, le président Volodymyr Zelensky a annoncé la découverte d’une « fosse commune » à Izioum. Et plus de 400 tombes datant de mars à septembre 2022 ont aussi été découvertes dans le même cimetière. Sur place, au moins 17 corps de soldats ukrainiens enterrés dans la fosse commune ont été exhumés. Sur une croix au-dessus de la fosse figurait l’inscription « armée ukrainienne 17 personnes. Izioum, de la morgue ».

Par ailleurs, les autorités ont annoncé le chiffre de plus de 440 tombes, car le dernier numéro inscrit sur les croix est le 445, a constaté l’AFP. Ces numéros sont inscrits en grande partie sur des croix sommaires en bois brut. D’autres croix portant aussi des numéros faisant partie de la série, sont en bois verni, plus élaborées. Elles portent aussi des noms et des dates.

Environ une centaine des corps se trouvant dans ces tombes avaient déjà été exhumés dimanche, selon les enquêteurs. - Evgeniy Maloletka/AP/SIPA

Le lendemain, vendredi, le chef de la police nationale ukrainienne Igor Klymenko a, lui, annoncé la découverte « d’au moins dix salles de torture dans des localités de la région de Kharkiv », soit à Izioum.

Pourquoi Kiev évoque-t-elle des « actes de tortures » ?

Les autorités ukrainiennes soupçonnent que certains des corps retrouvés soient ceux de personnes ayant été torturées par les forces d’occupation russes. Au moins deux des corps déjà exhumés ont été retrouvés les mains liées, ont de leur côté constaté des journalistes de l’AFP. « 99 % » des corps exhumés « présentaient des signes de mort violente », a déclaré vendredi le gouverneur régional Oleg Synegoubov. Et de détailler sur Telegram : « Il y a plusieurs corps avec les mains liées derrière le dos. De toute évidence, ces personnes ont été torturées et exécutées. »

L’un de ces deux corps « a les mains liées, sa mâchoire cassée et deux blessures par arme blanche dans le dos », a de son côté assuré samedi un membre de l’équipe du parquet de Kharkiv sous couvert d’anonymat. La plupart des corps exhumés « ont des blessures liées aux bombardements et aux explosions. Et d’autres ont des blessures résultant d’objets tranchants », a précisé Ievguen Sokolov, procureur de Kharkiv en charge de l’enquête. Parmi les cadavres exhumés, il y a « un soldat avec les mains attachées derrière le dos, un autre avec une corde autour du cou et les membres cassés », a détaillé le responsable, avant d’ajouter : « A ce stade, nous n’avons pas de corps ayant des balles dans le crâne, mais il reste beaucoup de travail à faire ».

« Plus de dix chambres de torture ont déjà été découvertes dans différentes villes libérées dans la région de Kharkiv » (nord-ouest), où se trouve Izioum, a dans la foulée assuré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « La torture était une pratique très répandue dans les territoires occupés. C’est ce que faisaient les nazis. C’est ce que font les ruscistes » (fascistes russes), a-t-il ajouté.

Où en est l’enquête ?

Une dizaine d’équipes de quatre personnes (un procureur, un enquêteur, deux experts), sont à pied d’œuvre depuis dimanche. Des secouristes en tenue blanche sont chargés des exhumations. Environ une centaine des corps se trouvant dans ces tombes avait déjà été exhumée dimanche, selon les enquêteurs. L’un des hommes enterré a été identifié comme ancien combattant volontaire pro-ukrainien. Selon le parquet de Karkhiv, d’autres cadavres seraient ceux de civils tués dans des bombardements, notamment en mars lors des combats pour la prise de la ville par les Russes.

« Nous savons que certains ont été tués (abattus), d’autres sont morts à cause de tirs d’artillerie, de traumatismes dus à l’explosion de mines. Certains sont morts dans des frappes aériennes » et « de nombreux corps n’ont pas encore été identifiés », a avancé, pour sa part, Serguiï Botvinov, un responsable de la police régionale.

Le président ukrainien a dénoncé les crimes d'une armée de «tortionnaires» après la découverte de centaines de corps enterrés sommairement dans une région reprise aux Russe - Justin Yau/Sipa USA/SIPA

Ievguen Sokolov a affirmé ne pas avoir le nombre exact de morts violentes : « Une fois que nous aurons terminé avec les exhumations, nous ferons le compte. » Le procureur de Karkhiv estime que le travail d’exhumation devrait être terminé d’ici une semaine, si la météo est suffisamment clémente. Les familles qui viendront pourront identifier leurs proches. Pour les autres, des tests ADN seront pratiqués.

Que dit la Russie ?

Le Kremlin a qualifié ce lundi de « mensonges » les informations sur la découverte à Izioum. « C’est un mensonge. Nous allons bien sûr défendre la vérité dans cette affaire », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Depuis le début de son intervention militaire en Ukraine, la Russie a plusieurs fois démenti avoir commis des exactions. « C’est le même scénario qu’à Boutcha », a ainsi avancé Dmitri Peskov, en référence à cette ville d’Ukraine, située près de Kiev, où les forces russes ont été accusées d’avoir commis des atrocités. Ces crimes que Moscou continue de nier.

Quelles sont les réactions à l’international ?

L’annonce de cette découverte macabre a soulevé une nouvelle vague d’indignation en Occident. « Le monde doit réagir à tout ça. La Russie a répété à Izioum ce qu’elle avait fait à Boutcha », a d’emblée affirmé Volodymyr. Zelensky dans un message vidéo posté vendredi soir, promettant de retrouver les responsables « sur le champ de bataille et au tribunal ».

Les Etats- a qualifié lundi de «mensonges» les informations sur la découverte de centaines de corps et d'une fosse commune à Izioum. «C'est un mensonge. Nous allons bien sûr défendre la Ursula von der Leyenvérité dans cette affaire», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Depuis le début de son intervention militaire en Ukraine, la Russie a plusieurs fois démenti avoir commis des exactions. «C'est le même scénario qu'à Boutcha», a affirmé lundi M. Peskov, en référence à une autre ville d'Ukraine, située près de Kiev, où les forces russes ont été accusées d'avoir commis des atrocités, ce que nie Moscou.

Et la présidence tchèque de l’UE a appelé samedi à la création d’un tribunal international spécial après la découverte de ces centaines de corps enterrés près d’Izioum. « Au XXIe siècle, de telles attaques contre la population civile sont impensables et odieuses », a déclaré samedi sur Twitter le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, dont le pays assure la présidence tournante de l’Union européenne : « J’appelle à la création rapide d’un tribunal international spécial. »