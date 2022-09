L’ouragan Fiona a privé d’électricité dimanche Porto Rico, déversant des pluies torrentielles et causant des dégâts « considérables » sur cette île américaine, avant de se diriger vers la République dominicaine. Fiona a notamment provoqué des glissements de terrain, fait tomber des arbres et des lignes électriques, rendu des routes impraticables et entraîné l’effondrement d’un pont dans la ville d’Utuado, dans la région montagneuse située au centre de l’île, a déclaré le gouverneur Pedro Pierluisi lors d’une conférence de presse dimanche soir.

L’ensemble du territoire, qui compte plus de trois millions d’habitants, a été privé d’électricité à l’approche de l’ouragan, a ajouté Pedro Pierluisi, affirmant que le réseau électrique était hors service. L’ouragan, qui s’est abattu à 15h20 locales sur la côte sud-ouest de Porto Rico, près de Punta Tocon, charriant des vents soufflant jusqu’à 140 km/h, se situe désormais au large de Porto Rico et devrait frapper la République dominicaine lundi. Des pluies diluviennes devraient cependant continuer de s’abattre sur l’île dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant des crues soudaines et dévastatrices.

Déjà des dégâts en Guadeloupe

Fiona restera un « événement catastrophique en raison des conséquences des inondations » dans la région montagneuse centrale, à l’est et au sud de Porto Rico, a tweeté Pedro Pierluisi, ajoutant que 23 à 33 cm de pluie sont tombés en seulement cinq heures. « Les quantités de pluie produiront des crues soudaines catastrophiques et des inondations urbaines à Porto Rico et dans certaines parties de l’est de la République dominicaine, ainsi que des coulées de boue et des glissements de terrain dans les zones de terrain élevé », a déclaré le Centre national des ouragans (NHC).

Avant l’arrivée de Fiona en République dominicaine, le président Luis Abinader a annoncé que les services publics et privés seraient fermés lundi. De fortes pluies ont commencé à s’abattre dimanche soir à Nagua (nord), une ville côtière d’environ 80.000 habitants située dans l’une des régions déclarées en alerte rouge. La dépression, qui est passée dimanche du statut de tempête tropicale à celle d’ouragan de catégorie 1, devrait se renforcer et devenir « importante d’ici 48 heures » selon le NHC, avant de prendre la direction du nord vers l’océan Atlantique.









Fiona avait déjà causé de sérieux dégâts lors de son passage en Guadeloupe dans la nuit de vendredi à samedi. Par endroits, l’eau est montée de plus de 1,50 mètre. Un homme y est mort, emporté avec sa maison par les flots d’une rivière en crue. Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche l’état d’urgence pour Porto Rico, autorisant l’Agence fédérale de gestion des urgences à fournir une assistance.