« Pour moi, ce n’est pas une priorité ». Justin Trudeau s’est voulu très clair dimanche : le Premier ministre canadien a refusé de rouvrir le débat constitutionnel sur la place de la monarchie britannique, dont le souverain est automatiquement le chef d’Etat du Canada.

« Ce n’est même pas quelque chose que je compte débattre », a poursuivi le chef du gouvernement canadien dans un entretien à Radio-Canada réalisé à Londres, à la veille des funérailles de la reine Elizabeth II. « Faire un changement aussi profond dans un système qui est parmi les meilleurs, les plus stables dans le monde, pour moi, maintenant, ce n’est pas une bonne idée », a-t-il tranché, évoquant « un moment complexe et compliqué ».

Charles III nouveau « roi du Canada »

Ancienne colonie britannique devenue indépendante en 1867, le Canada est une monarchie constitutionnelle ayant le souverain du Royaume-Uni pour chef d’Etat. Charles III est donc désormais officiellement « roi du Canada ».

Avec le décès d’Elizabeth II, le débat sur la place de la monarchie a été relancé. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Global News, 58 % des Canadiens souhaitent la tenue d’un référendum sur le maintien ou non de la Couronne. Il s’agit d’une hausse de cinq points en un an, selon ce sondage publié vendredi qui révèle en outre que seulement 44 % des Canadiens disent avoir une opinion favorable de Charles III.

Demandes au Québec pour rompre avec la Couronne

Au parlement fédéral, les indépendantistes québécois ont récemment redemandé de rompre les liens avec la Couronne, tandis que l’opposition de gauche du NPD, sans en faire une priorité, souhaite l’abolition de la monarchie. Pour Justin Trudeau toutefois, la monarchie constitutionnelle assure une « stabilité remarquable » pour notre époque. « C’est tellement un système qui fonctionne, à une ère où on voit nos institutions démocratiques et nos démocraties à travers le monde s’effriter un petit peu », a fait valoir le Premier ministre qui s’est entretenu avec le roi Charles III samedi.

« On en a vécu, des débats constitutionnels. Changer notre système de gouvernement, à n’importe quel moment, c’est difficile », a souligné le dirigeant canadien, en faisant notamment allusion aux deux référendums sur l’indépendance du Québec (1980 et 1995). Lui-même fils de Premier ministre canadien, Justin Trudeau a rencontré Elizabeth II à plusieurs reprises depuis son enfance. Il a confié après son décès, les larmes aux yeux, que la souveraine « était l’une de (s) es personnes préférées au monde » et que ses conseils allaient lui « manquer énormément ».