1- Reconnaissant des violences envers son épouse, Quatennens se met en retrait de LFI

Figure de la jeune garde de La France insoumise (LFI), le député Adrien Quatennens a annoncé qu’il se mettait « en retrait de sa fonction de coordinateur » du mouvement, reconnaissant de violentes « disputes » et une « gifle » à l’encontre de son épouse.

Dans un long communiqué publié dimanche sur Twitter, le député du Nord est revenu, « dans un souci de transparence et d’apaisement » dit-il, sur « les faits qui peuvent » lui « être reprochés » et qui ont abouti au dépôt par son épouse d’une main courante révélé cette semaine par Le Canard enchaîné.

L’élu évoque ainsi « des disputes » depuis l’annonce par sa femme de sa volonté de divorcer, précisant par exemple lui avoir « saisi le poignet » au cours de l’une d’elles. Il admet aussi lui avoir « donné une gifle », il y a « un an », « dans un contexte d’extrême tension et d’agressivité mutuelle ».









2 -Tempête Fiona : L’état de catastrophe naturelle sera reconnu en Guadeloupe, annonce Darmanin

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que l’état de catastrophe naturelle serait reconnu en « fin de semaine prochaine » en Guadeloupe où la tempête Fiona a causé d’importantes inondations et fait un mort.

« Avec Jean-François Carenco [ministre délégué en charge des Outre-Mer], nous avons décidé d’accélérer la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle », a écrit sur Twitter Gérald Darmanin.

« Dès la fin de semaine prochaine, nous la signerons avec mes collègues du gouvernement. L’Etat sera au rendez-vous pour nos compatriotes guadeloupéens », a-t-il ajouté.

3-Corruption : Bruxelles maintient la pression financière sur la Hongrie

La Commission européenne a menacé de priver la Hongrie de 7,5 milliards d’euros de financements européens, en raison des risques liés à la corruption dans ce pays, tout en accordant quelques semaines de délai à Budapest pour mener des réformes.

« Les mesures proposées [par la Hongrie] pour remédier à la situation sont en principe de nature à répondre aux problèmes identifiés, si elles sont correctement traduites dans des lois et mises en œuvre en conséquence », a estimé le commissaire européen au Budget Johannes Hahn.

4-Le puissant typhon Nanmadol a atteint la côte sud-ouest du Japon

Le puissant typhon Nanmadol a atteint la côte sud-ouest du Japon, alors que les autorités recommandaient à des millions de personnes de se mettre à l’abri de vents violents et de pluies torrentielles.

Le typhon provoquait des rafales atteignant 234 kmh et avait déjà déversé jusqu’à 500 mm de pluie en moins de 24 heures sur certaines zones de la grande île de Kyushu.

5-Les funérailles de la reine Elizabeth II virent au casse-tête diplomatique et sécuritaire

Des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées sont attendues lundi à Londres pour les funérailles d’Etat de la reine Elizabeth II, casse-tête sécuritaire et diplomatique entre privilèges accordés à certains et invités controversés.

L’abbaye de Westminster ne pouvant accueillir qu’environ 2.000 personnes, seuls les chefs d’Etat et un ou deux invités par pays auraient été conviés aux premières obsèques nationales du Royaume-Uni depuis 1965.





Mandatory Credit: Photo by John Patrick Fletcher/Action Plus/Shutterstock (13396500bw)

Premier League football, Brentford versus Arsenal: Tributes to Her Majesty Queen Elizabeth II displayed on the score board during the 2nd half; Gtech Community Stadium, Brentford, London, England.

Brentford v Arsenal, Premier League, Football, Gtech Community Stadium, Brentford, UK - 18 Sep 2022. - John Patrick Fletcher/Action Plu