« Dans un environnement régional fragilisé par la reprise des combats en Ethiopie », Emmanuel Macron soigne ses relations avec ses alliés dans la Corne de l’Afrique. Le président a ainsi « marqué son attachement à la stabilité de Djibouti », lors d’un entretien téléphonique avec son homologue Ismaïl Omar Guelleh, a annoncé l’Elysée samedi.

Petit Etat, Djibouti n’en est pas moins stratégique pour la France, qui s’y appuie sur sa plus grande base militaire à l’étranger, avec quelque 1.500 militaires français. Les deux dirigeants ont d’ailleurs « réaffirmé la force et le caractère stratégique de la relation de défense entre la France et Djibouti, comme l’illustre la visite du ministre des Armées du gouvernement français le 15 septembre prochain à Djibouti », a indiqué l’Elysée.

« Le risque d’une crise alimentaire »

Durant son entretien téléphonique avec le président djiboutien, Emmanuel Macron est également revenu sur « le risque d’une crise alimentaire à l’échelle de la région ». Après cinq mois de trêve, la reprise des combats dans le nord de l’Ethiopie le 24 août a interrompu l’acheminement d’aide humanitaire, notamment dans la région rebelle du Tigré, où elle est essentielle, a déploré jeudi l’Onu, alors que les affrontements s’intensifient entre rebelles tigréens et forces progouvernementales.

Emmanuel Macron et Ismaïl Omar Guelleh ont aussi « évoqué les principaux projets en cours visant à renforcer la relation bilatérale dans la continuité de la visite du Président de la République à Djibouti en mars 2019 », a indiqué la présidence française. Le président Guelleh avait été reçu à l’Elysée en février 2021.