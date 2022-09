« C’était incroyable ». De sa rencontre avec Elisabeth II, Béatrice de Montille en garde un souvenir ému. « C’est une femme que j’admirais beaucoup et que je trouvais extraordinaire », confesse-t-elle au lendemain du décès de la souveraine. Aujourd’hui conseillère municipale à Lyon, cette cheffe d’entreprise a longtemps vécu à Londres. En 2007, elle y a fondé la marque de bijoux fantaisistes « Merci maman », sans se douter que cela lui ouvrirait les portes de Buckingham Palace, dix ans plus tard.

Il a suffi, pour cela, d’un coup de pouce fortuit de Kate Middleton qu’elle n’a pourtant jamais rencontrée. « Sa sœur Pippa avait passé commande sur notre site et elle m’avait contactée. Nous avons échangé par mail. Plus tard, je lui ai envoyé un collier à la naissance du prince George. » Sur le disque rond, sont gravés les prénoms du Royal Baby. A côté, un cœur portant l’initiale W. « Je ne pensais pas qu’on verrait Kate Middleton le porter car il s’agit d’un bijou fantaisiste », se remémore-t-elle. Pourtant, la jeune maman va l’arborer fièrement à maintes reprises, dans la sphère privée. La presse s’en fait l’écho. Les lecteurs s’interrogent sur sa provenance.









Une rencontre dans l’un des salons de la reine

« Cela a généré un très beau buzz pour notre entreprise. Nous nous sommes considérablement développés. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis de postuler en 2017 au Queen Awards, qui récompense des entrepreneurs. Et nous avons remporté le trophée dans la catégorie commerce international », raconte Béatrice de Montille. « Le jour de la cérémonie, je pensais que nous serions alignés en rang et que nous allions simplement serrer la main de la reine. Mais à ma grande surprise, on nous a emmenés dans un petit salon. C’était improbable. » Un moment qui restera gravé à jamais dans sa mémoire.

« Dès que les portes dorées se sont ouvertes, la reine est apparue. Je l’ai vue avancer. J’avais l’impression d’être plongée dans la série The Crown. Elle était accompagnée de son mari, de son fils Edward et de sa belle-fille, poursuit Béatrice de Montille. Je me souviens de son rouge à lèvres impeccable, de son regard vif et profond. » L’échange dure quelques minutes. La jeune femme n’est « pas préparée », ne sait comment se présenter, ni comment saluer Sa Majesté. Spontanément, elle se met à lui parler de son entreprise implantée dans le quartier de Fulham, de ses créations, précise que trois de ses petites-filles les ont portées.

« Attentive, sereine, solide »

« Elle était très attentive, à l’écoute. La discussion s’est faite naturellement. Elle était très sereine, solide. On sentait que c’était un roc, un pilier. J’étais très impressionnée de lui parler en privé », se souvient Béatrice de Montille. Elle le sera davantage, trois quarts d’heure plus tard lors du cocktail, lorsqu’une dame vient l’aborder en lui demandant : « C’est vous Merci Maman ? » « A ce moment, elle me dit que la reine lui a parlé de moi et de ce que je faisais. Elle relate toute la conversation que nous avions eue. J’étais un peu dans un état second, rigole Béatrice de Montille. J’avais des étoiles dans les yeux parce que j’ai compris que la reine avait porté beaucoup d’intérêt à ce que je lui avais dit. »

Aujourd’hui, Béatrice de Montille se dit « heureuse » de partager cette anecdote afin de rendre hommage à la défunte souveraine. « Avant de revenir à Lyon, j’ai vécu 15 ans en Angleterre. Pour moi, Elisabeth II a joué un rôle majeur dans l’unité de son pays. Elle s’est mise à son service pendant soixante-dix ans. Elle était d’une grande sagesse et une femme admirable », confie-t-elle avant d’évoquer le roi Charles qu’elle a rencontré en 2020, lorsqu’elle a gagné une seconde fois le trophée des Queen Awards. « Je suis contente de voir que, depuis quelques années, il est apprécié de ses sujets à sa juste valeur. » Et de conclure en souriant : « Le bijou porté par Kate, l’entretien privé avec la reine Elisabeth et la rencontre avec le prince Charles, ce sont trois beaux cadeaux que j’ai reçus de la famille royale. Je ne l’oublierai jamais. »