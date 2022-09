Il pensait être tiré d’affaire. L’ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a été inculpé jeudi à New York de fraude financière dans une affaire de blanchiment et détournement de fonds pour la construction d’un mur entre les Etats-Unis et le Mexique, dans un climat politique électrique. Déjà inculpé par la justice fédérale, il avait été gracié par Donald Trump avant son procès. Et si on ne peut pas répondre deux fois des mêmes charges aux Etats-Unis, l’Etat de New York a passé une loi en 2019, qui permet de dissocier des charges fédérales et locales.





Steve Bannon entering courtroom just now for arraignment: "They will never shut me up, they'll have to kill me first." pic.twitter.com/j075rpnkWX — Olivia Rubin (@OliviaRubinABC) September 8, 2022







Accueilli par une forêt de caméras devant le palais de justice, Steve Bannon qui est ensuite apparu les mains menottées dans le dos dans un couloir du tribunal, s’est dit « persécuté » par la justice new-yorkaise, dont les premiers magistrats, les procureurs Letitia James et Alvin Bragg, sont des élus issus du parti démocrate. Celui qui fut conseiller de l’ancien président républicain Donald Trump en 2017 a fustigé « une politisation partisane de la justice pénale ».

« C’est un crime de faire du profit en mentant à des donateurs et, à New York, on vous en tient responsable », a déclaré le procureur Bragg lors d’une conférence de presse en dévoilant les chefs d’inculpation, dont celui de blanchiment d’argent, contre Bannon et l’association « We Build the Wall » qui avait levé quelque 15 millions de dollars aux Etats-Unis pour financer la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique.

C’est le montant évalué de la « fraude » à l’encontre de « milliers de donateurs dans tout le pays » qui ont cru à de « fausses promesses », selon un communiqué des procureurs new-yorkais.

« Non coupable »

Le mur était une promesse de campagne du républicain Donald Trump élu président en novembre 2016 et selon Letitia James, Steve Bannon en était « l’architecte ». « Si bien que lorsque M. Bannon a créé une structure de levée de fonds pour financer la construction de ce mur, des millions de dollars ont été volés pour remplir ses poches et celles d’autres proches politiquement », a-t-elle accusé.

Bannon a plaidé non-coupable et est ressorti libre, en promettant de remettre son passeport aux autorités. Figure du populisme de droite aux Etats-Unis, Steve Bannon, 68 ans doit ses ennuis judiciaires à la même affaire qui lui avait valu en 2020 une première inculpation pour fraude devant la justice fédérale des Etats-Unis.

L’ex-conseiller de la Maison Blanche avait même été arrêté en août 2020, accusé avec trois autres protagonistes d’avoir escroqué et détourné une partie des millions de dollars de fonds de donateurs pour construire un mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Mais Steve Bannon n’a jamais été jugé par un tribunal car il avait été gracié par Donald Trump le 20 janvier 2021, juste avant de quitter la Maison Blanche pour la laisser au démocrate Joe Biden.