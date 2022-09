Les attaques continuent d’être particulièrement virulentes entre Donald Trump et Joe Biden. L’ancien président américain a qualifié son successeur d'« ennemi de l’Etat » devant ses partisans, fustigeant aussi la perquisition du FBI dans sa résidence de Floride, lors d’un meeting de campagne pour les élections de mi-mandat, samedi soir en Pennsylvanie.

Devant la foule, le républicain répondait ainsi aux attaques de Joe Biden, qui avait affirmé deux jours plus tôt que Donald Trump « et les "républicains MAGA" » (Make america great again) représentaient « un extrémisme qui menace les fondations mêmes de notre République ». « Son discours n’était que haine et colère », a dénoncé l’ancien président, accusant Joe Biden d’avoir dépeint ses partisans en « menaces pour la démocratie » et « en ennemis de l’Etat ».

« Le raid honteux » à Mar-a-Lago

« L’ennemi de l’Etat, c’est lui, et le groupe qui le contrôle », a poursuivi Donald Trump, dans cet Etat clé de Pennsylvanie pour les élections de mi-mandat le 8 novembre, où le contrôle des deux chambres sera en jeu.

Lors de sa première apparition publique depuis une spectaculaire perquisition du FBI dans sa résidence de Floride, le 8 août à Mar-a-Lago, il a en outre affirmé que cet acte d’enquête constituait « l’exemple le plus frappant des menaces très réelles qui pèsent sur la liberté des Américains » et l’un « des abus de pouvoir les plus choquants de la part d’une administration dans l’histoire américaine ». « Le raid honteux et la descente dans ma maison de Mar-a-Lago étaient une parodie de justice », a insisté l’ancien président, qui flirte ouvertement avec une nouvelle candidature en 2024.

Le FBI avait mené cette perquisition parce qu’il soupçonne l’ex-président de conserver de manière illégale des documents confidentiels issus de son mandat à la Maison-Blanche (2017-2021). Les enquêteurs fédéraux estiment que parmi la trentaine de boîtes saisies figurent des documents top secret « probablement cachés » pour entraver l’enquête, affirme un document du ministère de la Justice.